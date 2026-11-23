Bistrița a deschis oficial sezonul de iarnă vineri, 20 noiembrie, cu aprinderea iluminatului festiv și lansarea Târgului de Crăciun în Parcul Municipal.
Evenimentul s-a desfășurat în zona Parcului Mare, unde copiii au participat la aprinderea beculețelor festive. Pe scenă, amplasată pe platoul din fața Palatului Culturii, au susținut un spectacol Paula Hriscu, Alina Sorescu și grupul DoReMi.
Bradul de Crăciun a fost instalat lângă statuia lui George Coșbuc. Căsuțele artizanilor și producătorilor locali, care în anii precedenți se aflau în zona Bisericii Evanghelice, au fost mutate în Parcul Municipal pentru ediția curentă.
Programul extins
Târgul de Crăciun va rămâne deschis până pe 10 ianuarie 2027. Conform programului „Decembrie de poveste”, activitățile includ concerte de colinde, spectacole de tradiții și momente dedicate familiei, susținute de grupuri vocale, ansambluri folclorice și artiști invitați.
Organizatorii au precizat că evenimentele nu se vor limita exclusiv la centrul orașului, ci vor fi organizate și în cartierele Bistriței.