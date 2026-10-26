Traian Băsescu, despre indexarea pensiilor în 2027: „Nu cred că au resurse”. Ce soluție propune pentru pensionarii cu venituri mici
Traian Băsescu
Traian Băsescu se îndoiește că Guvernul are bani pentru indexarea pensiilor în 2027. Ce soluție propune pentru pensionarii cu venituri mici.
Indexarea pensiilor în 2027 rămâne un subiect important pentru milioane de români. Fostul președinte Traian Băsescu se îndoiește că Guvernul dispune de resursele financiare necesare pentru majorarea pensiilor și atrage atenția asupra problemelor legate de gestionarea cheltuielilor publice. Acesta a propus acordarea unor ajutoare financiare separate pentru persoanele vulnerabile, în locul unor măsuri care ar putea dezechilibra sistemul public de pensii.
Traian Băsescu: Guvernul ar putea să nu aibă bani pentru indexarea pensiilor
Traian Băsescu consideră că lipsa controlului asupra cheltuielilor publice reprezintă una dintre principalele probleme cu care se confruntă Guvernul. În opinia sa, această situație ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea aplicării unei noi indexări a pensiilor.
„În țara asta, guvernul nu are control pe cheltuieli, nu are control pe ce se întâmplă în teritoriu. Nu are control pe ce se întâmplă în administrațiile locale. Nu are control pe ce se întâmplă în fiecare minister. Aici suntem și, în situația asta, ei bâjbâie cu soluțiile. Eu nu cred că au resurse pentru indexarea pensiilor”, a declarat fostul șef al statului la Digi24.
Cu toate acestea, Traian Băsescu speră ca autoritățile să găsească banii necesari pentru majorarea pensiilor. Acesta a subliniat că este, la rândul său, pensionar și că ar beneficia de o eventuală indexare.
„Să dea Dumnezeu să aibă. Și eu sunt pensionar, vreau să îmi indexeze pensia. Poate îmi dau înapoi și ăia 10% pe care mi i-a luat”, a afirmat Traian Băsescu.
Ce propune Traian Băsescu pentru pensionarii cu venituri mici
În ceea ce privește sprijinirea persoanelor vulnerabile, fostul președinte consideră că ajutoarele financiare acordate separat de sistemul public de pensii ar putea reprezenta o soluție mai potrivită.
Potrivit acestuia, indexarea pensiilor trebuie analizată cu atenție, deoarece reprezintă un angajament financiar pe termen lung. În plus, modul în care sunt distribuite majorările poate genera nemulțumiri în rândul pensionarilor, mai ales atunci când există diferențe semnificative între perioadele de contribuție.
Traian Băsescu a atras atenția asupra situației persoanelor care au lucrat peste patru decenii și au contribuit la sistemul public de pensii. În opinia sa, o eventuală măsură de sprijin nu ar trebui să creeze impresia că pensionarii care au muncit mai mulți ani sunt dezavantajați în raport cu cei care beneficiază de pensii minime.
Din acest motiv, fostul președinte consideră că persoanele cu venituri reduse ar putea primi ajutoare financiare distincte, fără modificarea principiilor care stau la baza sistemului de pensii.
„Poate, pentru persoanele vulnerabile un sistem de ajutoare în afara pensiilor, pentru că altfel iar se dezechilibrează sistemele”, a explicat Traian Băsescu.
Indexarea pensiilor, între posibilitățile bugetare și nevoile pensionarilor
Declarațiile fostului președinte readuc în atenție problema resurselor bugetare necesare pentru indexarea pensiilor și identificarea unor soluții de sprijin pentru persoanele cu venituri mici.
Pe de o parte, pensionarii așteaptă măsuri care să îi ajute să facă față cheltuielilor curente. Pe de altă parte, autoritățile trebuie să țină cont de posibilitățile financiare ale statului și de impactul pe termen lung al deciziilor asupra bugetului public.
Propunerea lui Traian Băsescu vizează acordarea unor ajutoare financiare persoanelor vulnerabile, ca alternativă la o indexare diferențiată a pensiilor.
Deocamdată, declarațiile fostului președinte exprimă o opinie asupra capacității financiare a Guvernului, nu o confirmare oficială că indexarea pensiilor va fi anulată sau că vor fi acordate ajutoare suplimentare. Deciziile privind eventualele majorări și măsurile de sprijin depind de anunțurile și actele oficiale ale autorităților.
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News