Un nou dosar penal după atacul cu cuțitul din Bistrița. Polițiștii anchetează cum au ajuns imaginile neblurate pe internet

Publicat 20 oct. 2026, 13:11 Sursă Realitatea.net

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au deschis un nou dosar penal după ce imaginile atacului cu cuțitul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” au ajuns în spațiul public, inclusiv în variante neblurate. Înregistrările surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care elevul de 13 ani bate la ușa unei clase, iar când profesoara iese, o atacă cu un cuțit și apoi intră în sala de curs. Anchetatorii încearcă acum să stabilească cine a divulgat imaginile și cum au fost acestea distribuite. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

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