Siegfried Mureșan compară nominalizările PSD cu propunerile PNL pentru Guvernul Niculescu

Siegfried Mureșan a reacționat la lista miniștrilor PSD din Guvernul Niculescu, afirmând că echipa PNL era mai pregătită pentru reforme și invocând necesitatea câștigării alegerilor pentru o schimbare reală.
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a publicat vineri, pe pagina sa de Facebook, o comparație detaliată între nominalizările social-democraților pentru noul Executiv și propunerile făcute de liberali în urmă cu două săptămâni. Mesajul vine la scurt timp după ce premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament.
În text, Mureșan subliniază că PSD urmează să controleze 11 dintre cele 17 portofolii, în timp ce ministere precum Finanțele, Externele și Energia vor fi conduse de tehnocrați. El susține că pentru fiecare dintre aceste 11 ministere, PNL a indicat candidați cu o experiență superioară.
Politicianul a enumerat șapte perechi de nume pentru a ilustra diferența dintre cele două variante. Printre comparările făcute se află Oana Gheorghiu față de Alexandru Rogobete, Andrea Chiș în fața lui Radu Marinescu, Mircea Abrudean sau Marian Neacșu, Dragoș Pîslaru sau Mihai Ghigiu, Cătălin Drulă sau Ștefan Ovidiu Popa, Diana Buzoianu sau Natalia Intotero, Tánczos Barna sau Florin Barbu, Radu Miruță sau Radu Ștefan Oprea, Raluca Turcan sau Florin Manole, Irineu Darău sau Daniel Zamfir și Cseke Attila sau Alexandru Stoica.
Mureșan a afirmat că echipa propusă de PNL avea pregătirea necesară pentru continuarea reformelor începute în perioada Guvernului Bolojan, reducerea risipei și atragerea fondurilor europene. Totuși, el a recunoscut că această formulă nu a obținut sprijinul parlamentar necesar.
Europarlamentarul a considerat că actuala configurație parlamentară împiedică formarea unui guvern mai bun și a indicat câștigarea alegerilor ca singura soluție pentru a forma o majoritate dedicată modernizării țării. Aceste declarații survin într-un context în care președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii iau în calcul susținerea învestirii Cabinetului Niculescu, fără a participa la guvernare.
Bolojan a propus un acord politic limitat la șase luni, prin care PNL să sprijine adoptarea bugetului pentru 2027 și să nu voteze o moțiune de cenzură, cu condiția ca Executivul să respecte angajamentele privind disciplina fiscală și continuarea reformelor.