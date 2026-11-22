Universitatea Craiova a făcut spectacol la Arad! Victorie cu 6-2
Universitatea Craiova / Facebook
Universitatea Craiova a învins UTA Arad cu 6-2, în etapa a 16-a din Superliga. Baiaram a reușit o dublă, iar oltenii sunt lideri.
Universitatea Craiova a obținut o victorie categorică pe terenul celor de la UTA Arad, scor 6-2, într-un meci disputat duminică, în etapa a 16-a din Superliga. Ștefan Baiaram a fost unul dintre oamenii decisivi ai partidei, cu două goluri marcate în prima repriză. În urma acestui rezultat, formația antrenată de Filipe Coelho a ajuns la 36 de puncte și s-a distanțat în fruntea clasamentului.
Campioana României a oferit un adevărat recital ofensiv pe stadionul Francisc Neuman din Arad. Universitatea Craiova a controlat jocul în fața formației pregătite de Adrian Mihalcea și a reușit să înscrie de șase ori, obținând trei puncte importante în lupta pentru titlu.
Oltenii au început în forță și au rezolvat practic soarta partidei încă din prima repriză, când au marcat de trei ori.
Ștefan Baiaram, dublă în primele 24 de minute
Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 18, prin Ștefan Baiaram, care a profitat de pasa excelentă trimisă de Nicușor Bancu și a finalizat pentru 1-0.
Doar șase minute mai târziu, cei doi au colaborat din nou. Bancu a oferit o nouă pasă decisivă, iar Baiaram a înscris pentru 2-0, reușind dubla într-un interval foarte scurt.
Dominarea echipei din Bănie a continuat, iar în minutul 32, Alexandru Cicâldău a majorat avantajul oaspeților. Mijlocașul a finalizat o acțiune de contraatac, după o pasă primită de la David Matei.
La pauză, Universitatea Craiova conducea cu 3-0 și avea un avantaj consistent în fața arădenilor.
Nikola Stevanovic a dus scorul la 4-0. UTA a încercat să revină
Repriza secundă a început în aceeași notă, iar formația lui Filipe Coelho și-a mărit avantajul în minutul 53. Nikola Stevanovic a înscris cu o lovitură de cap, în urma unei centrări executate de Alexandru Cicâldău.
UTA Arad nu a renunțat însă la luptă și a reușit să reducă diferența în repriza secundă.
Denis Țăroi a marcat în minutul 66, după o pasă oferită de Alexandru Roman, iar Marinos Tzionis a înscris șase minute mai târziu, ducând scorul la 2-4.
Gazdele au prins curaj, însă Universitatea Craiova a reacționat rapid și a înlăturat orice emoție privind câștigătoarea partidei.
Adrian Rus și Monday Etim au stabilit scorul final: 2-6
În minutul 76, Adrian Rus a înscris pentru 5-2, după o lovitură de colț executată de David Matei.
Scorul final a fost stabilit în minutul 85 de Monday Etim, care a finalizat din apropierea porții după o centrare trimisă de Nsimba.
Astfel, UTA Arad – Universitatea Craiova s-a încheiat 2-6, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale etapei a 16-a din Superliga.
Universitatea Craiova, lider în Superliga. Oltenii s-au distanțat de Dinamo
Victoria de la Arad îi consolidează Universității Craiova prima poziție în clasamentul Superligii. Formația pregătită de Filipe Coelho a acumulat 36 de puncte după 16 etape și are un avans de trei puncte față de Dinamo București, ocupanta locului secund.
De cealaltă parte, UTA Arad rămâne pe poziția a zecea, cu 18 puncte.
Pentru Universitatea Craiova, succesul reprezintă un rezultat important înaintea următoarelor provocări din campionat și din competițiile europene. Oltenii își confirmă astfel statutul de candidată serioasă la câștigarea unui nou titlu de campioană a României.
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News