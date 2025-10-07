SURSE. CRISTIAN DIACONESCU, AMBASADOR ÎN TURCIA. DACIAN CIOLOȘ, REPREZENTANTUL ROMÂNIEI LA UE

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și consilier al președintelui Nicușor Dan, ar putea fi numit ambasador al României în Turcia, au declarat surse politice. De asemenea, fostul premier Dacian Cioloș ar putea ajunge în funcția de ambasador al României în Uniunea Europeană.

Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, au declarat surse politice pentru News.ro.

Luminiţa Odobescu, consilier prezidenţial pentru afaceri europene, ar putea fi numită ambasador la Madrid. Cei doi îşi vor încheia mandatele la Cotroceni începând cu 1 noiembrie, la cerere, decretele în acest sens fiind semnate luni de preşedintele Nicuşor Dan, care a anunţat şi noi numiri.

Dacian Cioloș, ambasador al României la UE

De asemenea, fostul premier Dacian Cioloş este vehiculat în MAE pentru un post de ambasador al României la UE. În prezent, postul este ocupat de Iulia Matei, numită de fostul preşedinte Klaus Iohannis în 2021.

Şi Andrei Ţărnea, în prezent purtător de cuvânt al MAE, va fi trimis ca ambasador, dar încă negociază destinaţia, susţin sursele citate.

De asemenea, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, ar urma să fie rechemat în ţară în această toamnă. Muraru a anunţat conducerea MAE că îşi va încheia cariera diplomatică odată cu misiunea din America, urmând să se înregimenteze politic la Bucureşti.