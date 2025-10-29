TENIS / SORANA CÎRSTEA, ÎN SFERTURI LA HONG KONG

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a trecut de australianca Ajla Tomljanovic cu scorul de 4-6, 6-4, 6-3, în cadrul optimilor de finală de la WTA Hong Kong, și a reușit accederea în faza sferturilor de finală la turneului asiatic.

Cîrstea, în vârstă de 35 de ani și locul 45 WTA, a reuşit să încheie conturile la a cincea sa minge de meci, terminând cu 13 aşi, în timp ce Tomljanovic a comis 7 duble greşeli.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 6.815 de dolari şi 54 de puncte WTA, urmând să joace în sferturi cu învingătoarea dintre canadianca Leylah Fernandez şi germanca Eva Lys.

Turneul este dotat cu premii totale de 275.094 de dolari.