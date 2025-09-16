ULTIMELE DOUĂ PERSOANE CĂUTATE DUPĂ ÎNCAIERAREA MORTALĂ DIN CRAIOVA, PRINSE DE POLIȚIȘTI

Ultimii doi bărbați care erau dați în urmărire după încăierarea de sâmbătă, 13 septembrie, din Craiova, au fost prinși marți și duși la audieri. Scandalul dintre două grupuri rivale s-a încheiat cu moartea unui bărbat și rănirea altor patru persoane.

„Cele două persoane bănuite de participare la încăierare, care se sustrăgeau cercetărilor, au fost prinse cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul SPF Calafat și vor fi conduse la audieri”, a transmis IPJ Dolj.

În acest caz, trei bărbați au fost arestați preventiv încă de sâmbătă. Luni, alți patru fugari au fost găsiți la un priveghi și reținuți pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Un alt participant la conflict, internat la spital pentru îngrijiri medicale, a fost și el reținut după ce a fost externat.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a anunțat că a cerut preschimbarea termenului de judecată privind arestarea preventivă, astfel încât audierile și măsurile legale să fie accelerate.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a modului în care s-au desfășurat evenimentele violente de pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova.

Sursa: Newsinn