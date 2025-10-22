UN LOCATAR CARE ȘI-A PIERDUT CASA ÎN EXPLOZIA DIN RAHOVA SPUNE CĂ NU-ȘI PERMITE SĂ TRAIASCĂ CU CHIRIE LA STAT

Un pensionar de 73 de ani spune că abia avea bani să trăiască înaintea nenorocirii, iar acum după ce a pierdut casa nici nu își poate închipui cum își plăti chiria cu pensia pe care o are.

Acesta vrea să dea statul în judecată, iar ca el sunt mulți alții ajunși în pragul disperării și speră că poate justiția le va face dreptate.

„Cum, din proprietar care am muncit o viață și am realizat ce am realizat, să spună, dom\”ne, de mâine sunt chiriaș? Propunerea asta e bună pentru conducătorii ăștia care au câte 10 case. Păi, eu nu știu, la vârsta de 73 de ani, dacă poți să te mai apuci să faci vreo investiție și cu banii care sunt, cu pensiile care sunt. Noi n-avem pensii speciale, noi avem pensii mici, noi ăștia care am muncit. Ăștia care stau și fură toată viața lor, ăia au pensii mari, speciale.” Normal că o să-i dăm în judecată, că n-o să-i lăsăm așa, că vinovatul se știe. Spun ei că nu se știe. Conducta de gaze s-a spart în exterior, s-a infiltrat în interior. Firma de gaze a venit și a plecat, pentru că sunt aceste firme căpușă”, a declarat pensionarul pentru Realitatea Plus.