VICTOR REBENGIUC, LA 92 DE ANI, SURPRINS ÎN PARCUL CIȘMIGIU

De către
Realitatea de Bistrita
-

La 92 de ani, Victor Rebengiuc continuă să fie o prezență care impune respect și admirație. Marele actor, simbol al eleganței și rafinamentului, a fost surprins recent în timpul unei plimbări liniștite prin Parcul Cișmigiu din București.

Sprijinindu-se discret de baston, dar păstrând aceeași demnitate care l-a consacrat, Rebengiuc a demonstrat încă o dată că adevărata valoare nu se măsoară doar prin rolurile de pe scenă, ci și prin felul în care cineva își trăiește viața de zi cu zi.

O apariție plină de discreție și stil

Ținuta lui a fost una simplă, dar elegantă: o cămașă albă, lejeră, și pantaloni bej comozi – o combinație care i-a completat imaginea de rafinament discret. Zâmbetul său cald, surprins de obiectivul aparatului de fotografiat, a fost însă detaliul care a cucerit privirile trecătorilor.

Departe de a fi grăbit sau încruntat, actorul părea să savureze fiecare pas printre aleile verzi ale parcului, cu aceeași seninătate cu care a știut mereu să-și ducă și cariera, și viața personală.

Umorul, arma lui de-o viață

Întrebat de reporterul care l-a fotografiat dacă îi deranjează prezența camerei, Rebengiuc a răspuns cu o glumă savuroasă:
„5 lei costă poza cu mine! Ai mărunt?” – replică ce a stârnit zâmbete și a confirmat încă o dată că spiritul său jovial nu l-a părăsit nici la această vârstă.

După momentul amuzant, actorul s-a așezat pe o bancă și a purtat o conversație relaxată cu o persoană care îl aștepta.

O viață construită pe muncă și demnitate

Povestea lui Victor Rebengiuc nu a fost lipsită de încercări. Crescut fără tată și într-un mediu modest, și-a găsit sprijin în mama și bunicii săi, care i-au transmis valori solide: respect, muncă și demnitate. Aceste rădăcini l-au format și l-au ajutat să își clădească una dintre cele mai remarcabile cariere din teatrul și cinematografia românească.

Chiar și astăzi, Rebengiuc spune că scena rămâne casa lui de suflet:
„Eu nu renunț la teatru. Cel mai bine mă simt atunci când joc. Cât timp trăiesc, o să continui să urc pe scenă.”, declara actorul într-un interviu mai vechi.

Prezența lui Victor Rebengiuc în Parcul Cișmigiu nu a fost doar o simplă plimbare, ci o adevărată lecție de viață: că eleganța, umorul și demnitatea pot învinge trecerea timpului. Pentru români, el rămâne nu doar un mare actor, ci și un model de discreție și noblețe sufletească.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.