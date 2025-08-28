VICTOR REBENGIUC, LA 92 DE ANI, SURPRINS ÎN PARCUL CIȘMIGIU

La 92 de ani, Victor Rebengiuc continuă să fie o prezență care impune respect și admirație. Marele actor, simbol al eleganței și rafinamentului, a fost surprins recent în timpul unei plimbări liniștite prin Parcul Cișmigiu din București.

Sprijinindu-se discret de baston, dar păstrând aceeași demnitate care l-a consacrat, Rebengiuc a demonstrat încă o dată că adevărata valoare nu se măsoară doar prin rolurile de pe scenă, ci și prin felul în care cineva își trăiește viața de zi cu zi.

O apariție plină de discreție și stil

Ținuta lui a fost una simplă, dar elegantă: o cămașă albă, lejeră, și pantaloni bej comozi – o combinație care i-a completat imaginea de rafinament discret. Zâmbetul său cald, surprins de obiectivul aparatului de fotografiat, a fost însă detaliul care a cucerit privirile trecătorilor.

Departe de a fi grăbit sau încruntat, actorul părea să savureze fiecare pas printre aleile verzi ale parcului, cu aceeași seninătate cu care a știut mereu să-și ducă și cariera, și viața personală.

Umorul, arma lui de-o viață

Întrebat de reporterul care l-a fotografiat dacă îi deranjează prezența camerei, Rebengiuc a răspuns cu o glumă savuroasă:

„5 lei costă poza cu mine! Ai mărunt?” – replică ce a stârnit zâmbete și a confirmat încă o dată că spiritul său jovial nu l-a părăsit nici la această vârstă.

După momentul amuzant, actorul s-a așezat pe o bancă și a purtat o conversație relaxată cu o persoană care îl aștepta.

O viață construită pe muncă și demnitate

Povestea lui Victor Rebengiuc nu a fost lipsită de încercări. Crescut fără tată și într-un mediu modest, și-a găsit sprijin în mama și bunicii săi, care i-au transmis valori solide: respect, muncă și demnitate. Aceste rădăcini l-au format și l-au ajutat să își clădească una dintre cele mai remarcabile cariere din teatrul și cinematografia românească.

Chiar și astăzi, Rebengiuc spune că scena rămâne casa lui de suflet:

„Eu nu renunț la teatru. Cel mai bine mă simt atunci când joc. Cât timp trăiesc, o să continui să urc pe scenă.”, declara actorul într-un interviu mai vechi.

Prezența lui Victor Rebengiuc în Parcul Cișmigiu nu a fost doar o simplă plimbare, ci o adevărată lecție de viață: că eleganța, umorul și demnitatea pot învinge trecerea timpului. Pentru români, el rămâne nu doar un mare actor, ci și un model de discreție și noblețe sufletească.