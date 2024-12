VIDEO CĂTĂLIN PREDOIU: ROMÂNIA ESTE PREGĂTITĂ SĂ INTRE ÎN SCHENGEN

România vrea să intre în Schengen, este pregătită să intre în Schengen, şi suntem determinaţi să intrăm astăzi în sală şi să obţinem acest rezultat, a declarat joi, la Bruxelles, ministrul român de interne Cătălin Predoiu, înainte de începerea reuniunii Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne în care se va vota aderarea României şi Bulgariei la Schengen cu frontierele terestre.

„Şedinţa de astăzi este una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, sper, ultima bătălie pentru intrarea în spaţiul Schengen. Este o şedinţă importantă, o şedinţă în care se vor discuta multe lucruri. Nu este nimic încheiat până când decizia nu va fi luată. Am muncit din greu să ajungem aici. Am muncit în teren, la frontiere, în cancelariile diplomatice, am muncit cu gândul permanent la cetăţenii români care merită intrarea în spaţiul Schengen”, a declarat ministrul pentru jurnaliştii români.

„Am avut permanent în gândul nostru cozile interminabile de la frontieră, transportatorii care suferă pierderi, momentele de tensiune, de dezamăgire uneori pe care cetăţenii români le-au încercat. Am invocat de multe ori în discuţiile noastre aceste lucruri importante şi sunt absolut convins că ele au avut efect în dezbaterile pe care le-am avut”, a adăugat el.

El a ţinut să-i asigure pe toţi cetăţenii români că „am făcut tot ce ţine de noi pentru a avea un rezultat pozitiv astăzi şi intrăm în sală determinaţi să obţinem acest rezultat”.

„Vrem să intrăm în Schengen, suntem pregătiţi să intrăm în Schengen şi vrem ca acest lucru să se întâmple astăzi, în această şedinţă", a mai transmis Predoiu.

