Primul român vaccinat împotriva COVID-19 este medic rezident și lucrează în Marea Britanie. Tânărul de 26 de ani a mărturisit în exclusivitate la Realitatea PLUS că se simte bine și le recomandă românilor să se vaccineze fără teama efectelor adverse.

Medicul rezident, în vârstă de 26 de ani, s-a vaccinat duminică, 13 decembrie, contra COVID-19 și a menţionat că suferă de astm și atopie, iar în lunile aprilie și mai a fost chiar bolnav de COVID-19.

Medicul rezident în Regatul Unit le recomandă românilor să se documenteze bine în legătură cu vaccinul contra infecției COVID-19 pentru a înlătura teama de vaccinare.

„Le-aș recomanda ca orice frica sa se traducă mai degraba prin documentare decât prin inchiderea ochilor si negare. Există date destul de clare despre efectele adverse. Mecanismul de actiune al vaccinului este unul nou dar sigur, care predispune la foarte puține efecte adverse. Și, in general, răspunsul la frică să fie documentare, din surse acreditate, de la experți.”

Tânărul de 26 de ani lucrează în secțiile cu pacienții infectați cu coronavirus în Marea Britanie, în Birmingham. El a povestit cum se simte și ce efecte are vaccinul de la Pfizer, care este utilizat în programul naţional de vaccinare din Marea Britanie. O amplă campanie de vaccinare a început deja în Regatul Unit din 8 decembrie. Potrivit guvernului britanic, vor fi folosite pentru început 800.000 de doze din vaccinul produs de BioNTech și Pfizer.

Tânărul a povestit, la Realitatea PLUS, cum a decurs vaccinarea și când va urma să facă a doua doză. Acesta a relatat că în spitalul în care lucrează a fost făcută și o campanie și au fost vaccinați 1.000 de cadre medicale pe zi.

„Am primit prima doza a vaccinului acum trei zile. Vaccinul se face în două doze. Ca efecte secundare am avut doar o durere locala in braț, nimic altceva pe deasupra. Eu sunt cunoscut cu astm si atopie, diverse alergii comunem insa nu am facut nicio agravare a acestor alergii, nu am facut nicio reactie. (…)

A doua doza o sa vina pe 9 ianuarie. Am inteles ca efectele secundare sunt mai comune dupa a doua doza, si, in cazul acela, efectele secundare sunt limitate la febra, dureri de cap si oboseala. (…)

S-a facut o campanie de 8 zile in spitalul in care lucrez si s-au vaccinat cam 1.000 de persoane din personalul medical, pe zi, insa pana acum in spitalul meu nu s-a inregistrat niciun efect advers sever”, spune medicul.

Acesta a vorbit și despre efectele adverse ce pot apărea la anumite persoane care suferă de alte afecțiuni.

„Trebuie ținut cont de faptul ca, pe partea cealalata a balantei, o infectie cu COVID-19 poate sa insemne o insuficienta respiratorie si deces, asa ca efectele adverse mi se par un pret destul de mic plătit pentru imunizare.

În general, din punct de vedere al efectelor adverse, acestea sunt ușoare. S-au inregistrat patru cazuri de efecte severe la vaccin, insa in acele cazuri au fost oameni predispusi, cunoscuti să fi făcut alergii la vaccin in trecut”, a mai declarat medicul Mihai Papagheorghe la Realitatea PLUS.

Duminică, 13 decembrie, după ce a făcut prima doză de vaccin, el a povestit pe un forum cum se simte.

„Salut! Sunt medic rezident in UK (Birmingham) și tocmai am primit prima doză de vaccin anti-COVID (kit-ul Pfizer). M-am gândit că un AMA ar fi util dacă aveți întrebări. (…) Au trecut cam 36 de ore. Am numai o ușoară durere locală în umăr unde mi s-a făcut injecția”, a relatat acesta.

El a vorbit și despre alte efecte adverse: „Cea mai gravă reacție alergică este șocul anafilactic, nu s-au înregistrat cazuri de șoc anafilactic la acest vaccin și este destul de puțin probabil sa apară efecte adverse atât de serioase, având în vedere natura vaccinului.

Acestea fiind zise, au fost 4 cazuri în rândul staff-ului medical de reacții moderat severe (reacții anafilactoide), însă aceste persoane erau cunoscute să fi avut reacții alergice la vaccinuri în trecut”, a răspuns medicul rezident mai multor utilizatori de pe forumul Reddit Romania.