VIDEO FOTBAL: PETROLUL PLOIEȘTI – DINAMO BUCUREȘTI 0-3, ÎN SUPERLIGĂ

Dinamo București a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Dinamo a câștigat prin golurile marcate de Cătălin Cîrjan (44), Danny Armstrong (60) și Maxime Sivis (90+6).

Dinamo a dominat jocul și s-a impus meritat, în fața unei echipe care a trimis primul șut pe poartă în min. 85, prin Adrian Chică-Roșă.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic a deschis scorul prin Cătălin Cîrjan (44), scăpat singur spre poartă. Scoțianul Danny Armstrong (60) a majorat diferența cu un șut la colțul lung. Francezul Maxime Sivis (90+6) a marcat ultimul gol al oaspeților, după o acțiune a lui Cîrjan.

Dinamo a mai avut ocazii bune de gol prin Jordan Ikoko (47), Nikita Stoinov (72) și Stipe Perica (90+4).

Petrolul a avut acțiuni periculoase prin Tommi Jyry (55), care a fost imprecis din poziție foarte bună, Ioan Tolea (63), cu un șut-centrare din unghi, care a trecut pe linia porții, și Oscar Correia (86), care a șutat în portarul Alexandru Roșca din câțiva metri.

Lovitura de start a fost dată de fostul campion mondial de box Leonard Doroftei.

Dinamo a urcat pe podium cu acest succes, având cinci victorii și un egal în ultimele șase etape.

Petrolul a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie, două egaluri și patru eșecuri.