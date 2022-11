Noua lege a pensiilor va fi gata în primul trimestru al anului viitor. Este declarația făcută de președintele Casei de Pensii în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Mai mult, Daniel Baciu a declarat că pensiile trebuie să crească cu același procent, iar ajutoarele sociale pentru cei cu venituri mici vor fi vor fi primite odată cu pensia. Sumele vor fi tipărite pe cupoanele de pensii, iar peste 2,3 milioane de pensionari vor beneficia de ajutorul de 2.000 de lei. Șeful Casei de Pensii mai spune că peste 3,2 milioane de dosare de pensie au fost evaluate până în acest moment.

„Este un jalon foarte clar si in PNRR. Trebuie sa avem deja adoptata o noua lege a pensiilor, de fapt este vorba de o reforma in sistemul public de pensii care vizeaza, in primul rand, recalcularea tuturor dosarelor in plata.

Urmarim prin acest proces de evaluare sa evidentiam foarte clar numarul total de puncte al fiecarui beneficiar si stagiile de cotizare contributive si necontributive astfel incat, la acelasi numar total de puncte, sa avem si pensiile egale, ceea ce in momentul de fata nu se intampla pentru ca aceste inechitati s-au adunat de-a lungul timpului.

Legislatia a fost diferita, adica acel calcul al punctajului mediu anual s-a raportat la alt stagiu de cotizare de 20 de ani, de 30 de ani, de 35 de ani.

Daca un pensionar a iesit pe legislatia veche, unde raportarea s-a facut la alt stagiu de cotizare, si alt pensionar care a lucrat la aceeasi perioada, a iesit pe legea care este in momentul de fata in vigoare, se raporteaza la stagii diferite, au pensii diferite, dar contributivitatea aceeasi.

Legile speciale au doua componente foarte clare, componenta de contributivitate si componenta legii respective, care se suporta separat de la bugetul de stata. Acesti 12,5% afecteaza numai partea de contributivitate”, a declarat Daniel Baciu, in exclusivitate pentru Realitatea PLUS.