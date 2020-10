Noi dezvăluiri spectaculoase făcute de Cristian Rizea în emisiunea Ancăi Alexandrescu, „Culisele Statului Paralel”, la Realitatea Plus. Fostul deputat a relatat rolul unui personaj aparent secundar, Alex Iacobescu, în relația dintre Victor Ponta și Sebastian Ghiță. Ajuns acum pe listele parlamentare ale Pro România, Iacobescu este omul în care omul de afaceri fugar avea atât de mare încredere încât i-ar fi împrmutat 100 de milioane de dolari. Rizea a relatat și scenariul privatizării Rompetrol și traseul unor sume de bani uriașe până ar fi ajuns în conturile fostului premier Victor Ponta.

Anca Alexandrescu: Ne-ai promis la un moment dat, atunci când am înregistrat un alt episode, că o să-mi vorbești sau o să le vorbesti telespectatorilor despre conexiunile unor oameni din jurul lui Sebastian Ghiță cu Victor Ponta. Săptămâna care s-a incheiat ne-a adus o surpriză. pe listele partidului Pro România, din partea lui Ghiță candideaza dl. Alex Iacobescu, nu numai un apropiat, ci si cel căruia Ghiță i-a împrumutat 90 de milioane de euro și 4 milioane de dolari. Hai să vorbim despre asta, dacă se află pe liste, românii să știe mai multe detalii despre domnia sa și încrengăturile din jurul domniilor lor.

Cristian Rizea:- E un subiect fierbinte acest capitol distinct și în volumul doi din cartea spovedania lui Rizea. Eu deja am scris acest capitol, am scris pe Facebook despre un premier care a vândut interesele României pe o anumită sumă de bani. Am rămas si eu surprins să văd că Alex Iacobescu , asa cum bine ai spus, poate cel mai apropiat de Ghiță in relația asta cu Victor Ponta, fiind intermediarul, cel aflat la mijloc între cei doi. Da, e o nebunie acolo, pentru că nimeni nu vrut să cerceteze, o să vă devoalez acum, cred că este un dosar fierbinte, care se afla la DNA din 2015. Se pare că sistemul a făcut presiuni imense pentru ca pe acest dosar să se aștearnă praful. (…) Nu-mi explic, după ce au ridicat documente întregi privind activitatea premierului si conexiunile sale, ale lui Ponta în perioada mandatului său în ceea ce priveste relatia cu KazMunayGas, deodată s-a așternut linistea.

Anca Alexandrescu: Hai să vorbim prima data de povestea cu împrumutul. Eu înțeleg conexiunea, eu am mai multe informații, hai să le luăm pas cu pas. Ce legătură are povestea asta cu dl.Iacobescu si cu împrumutul de 90 de milioane? Hai să explicăm asta si apoi ajungem la KazMunayGaz..

Cristian Rizea: El (Iacobescu – N.R,) este interfata in tot ceea ce a insemnat postul de televiziune România TV pentru Ghiță si in relatiile cu bani negri in ceea ce il priveste pe Victor Ponta. Alex Iacobescu, candidat la Parlament din partea Pro România, a fost singura persoana, vorbim de acel imprumut de 100 de milioane de dolari in transe, si de ce am facut referire la KazMunayGaz, Ca să înțeleagă telespectatorii, a fost singura persoana care nu avea nicio functie oficială, dar a facut partea din delegatia premierului în 2013.

Anca Alexandrescu: Asta o să povestesc eu. Eram acolo. știu exact cum s-a intamplat. eu o sa povestesc cand difuzam interviul 10,26

Cristian Rizea: În ceea ce priveste imprumutul, eu am avut o discutie cu iacobescu acum zece zile, ai deja discutia , vreau ca toti romanii sa o auda, in care acesta mi-a devoalat, cum sa spun, nu direct, dar cred ca orice procuror din România care stie sa si faca treaba corect si nu este sluga sistemului, va intelege dupa ce va asculta convorbirea ca de fapt acel imprumut de 100 de milioane de dolari pe care Ghiță l-a completat in declaratia de avere (…) e de fapt o mare minciună. Practic, in discutia pe care o sa o auziti, voalat, iacobescu imi recunoaste -parca tu nu stii ce a fost cu acel imprumut? Cand eu i-am spus ca nu a fost nimic si a fost doar o forma de a acoperi anumiti bani negri, care vor intra in buzunarele lui Victor Ponta si atunci trebuia o baza legală, o creanță.

Anca Alexandrescu: Cristian Rizea, ai dovezi ca acesti bani din declaratia lui Ghiță ar fi urmat sa ajunga la Victor Ponta?

Cristian Rizea: Da, si o sa explic acum ce procurorii nu au vrut ori au stiut,de ce spun asta. In 2012, cand Ghiță a intrat in Parlamentul României, eu povestesc toate astea in vol doi, o sa vedeti, întamplarea a facut să ne intalnim in biroul lui Dorin Cocos. Ghiță nu era inca Parlamentar. eu urma sa castig al doilea mandat. Ne-am intalnit acolo, el avand o relatie apropiata cu Cocos si Udrea, Elena era inca cu Dorin si in birou acolo, chiar Ghiță spunea: aoleu, ce fac, acum completez declaratia de avere, trebuie sa trec acum zeci de milioane, Iar dorin i-a spus, in fata mea, Sebi (.. ) uite Elena prin ce trece, mai bine nu te baga in Parlament, trebuie sa scrii totul, sa vezi apoi probleme. Sebi nu a ascultat de sfatul lui Cocos, pentru ca el stia ca are un drum al lui alaturi de prietenul sau Victor Ponta cu care avea de facut niste lucruri. asta se intampla in toamna, in 2012.

Cristian Rizea: În 2012, Victor Ponta din luna mai era deja premier, dupa ce guvernul ungureanu cazuse prin motiune de cenzura. Intrase in paine, se familiarizase cu acel contract, cu KazMunay . sa spunem telespectatorilor despre ce e vorba. e vorba despre datoria pe care acea societate din Kazahstan o are catre România sau o avea atunci ca acum nu o mai are, privind rafinaria Rompetrol pe care ei o detin, care a fost a lui Dinu Patriciu, de la care au cumparat-o. (…) Ei aveau o datorie de 600 de milioane de dolari. Ponta știa toate documentele, stia absolut tot din punct de vedere juridic.

Anca Alexandrescu: Era un proces pe rol, eu eram acolo.

Cristian Rizea: Era un proces din partea guvernului României care a dat in judecata societatea respectiva. (..) Acolo e cea mai mare combinatie pe care Victor Ponta a facut-o in calitatea sa de premier in cei trei ani de madat.

Anca Alexandrescu: Ai dovezi in acest sens pentru ca eu am lucrat atunci la guvern, am si fost in deplasarea din Kazahstan. Confirm ca Iacobescu l-a insotit pe Ponta, nu inteleg de ce. Am lucrat apoi, ani mai tarziu, la Rompetrol si stiu cu ce probleme s-au confruntat. adica au tras f tare din cauza lui Ponta, nu stiu cine ce a facut, dar au avut de suferit din punct de vedere politic ulterior din cauza acestor suspiciuni.

Cristian Rizea: Ponta a cunoscut toata situatia, a discutat-o cu prietenul Ghiță, asa cum spuneam borseta lui Victor Ponta de fiecare dată, cel la care apela de fiecare data cand avea nevoie de sustinere financiara, care ii platea toate extravagantele din strainatate. Au pus la cale totul. atunci a inventat sebastian Ghiță imprumutul catre cel mai bun, prietenul sau cel mai bun.

Anca Alexandrescu: Am doua intrebari – dl Ghiță a spus, cand a venit vorba de acest imprumut, ca el a avut mai multe incasari din vanzarea nenumaratelor societati pe care le-a avut si sigur ca are niste zeci de milioane de euro. (…) Dar de ce era nevoie sa i dea acest imprumut dl. Iacobescu? Asta e intrebarea. nu e vorba de 90 de mil de lei, e vorba de peste 90 de milioane de euro . pentru ce i a dat acestui domn imprumutul? a verificat cineva daca banii exista fizic intr un cont? Pentru ca eu am vazut procurorii la momentul respectiv ar fi verificat si ca n-ar fi existat banii fizic.

Cristian Rizea: Eu am verificat, am si mult timp la dispozitie, si am luat toate declaratiile de avere ale lui Sebastian Ghiță din 2012. de cand a intrat in Parlament. La fiecare 6 luni, trebuie completata aceasta declaratie de avere, daca apar modificari. Am urmarit tot traseul banilor. niciodata, nu exista nici macar un euro pentru care sa se specifice modalitatea prin care i a acordat lui Iacobescu.

Anca Alexandrescu:r, plata cash, transferuri de orice fel, nimic, nimic, nimic. e incredibil cum agentia natioanala de integritate, condusa de horia georgescu, a inchis ochii la acest imprumut fictiv. vor fi mari surprize pentru ca niste oameni au vorbit. nu niste oameni din România, exista dovezi si veti vedea ca ele vor aparea, chiar in volumul doi, ceea ce procurorii nu vor reusi, ceea ce eu ii ajut si le pun pe masa in sprijinul aflarii adevarului 19,07

Anca Alexandrescu: Unde apare legatura cu Victor Ponta? Unde se face conexiunea asta cu acesti bani. Tu mi-ai spus la un moment dat ca Ponta are niste case, bani in Turcia, in afara tarii.

Cristian Rizea: Conexiunea era prin acest Alex Iacobescu. Sebi Ghiță nu avea incredere in absolut nimeni altcineva sa-i puna practic. El a semnat un imprumut fictiv. a pus in declaratia de avere, dar el nu a imprumutat in mod real nimic. Aici e toata smecheria. dar trebuia sa faca asta cuiva in care avea incredere, să nu vină apoi altcineva sa-l execute pentru 100 de milioane. Vă dati seama ce incredere sa ai intr-un om sa-i pui asta pe tava? (…) Dar Sebi Ghiță avea incredere, pentru ca Iacobescu fusese complicele lui la multe combinatii ilegale. de aia spus eu ca a fost totul premeditat.

Cristian Rizea: În momentul in care Ponta a avut o intalnire in 2012 cu KazMunayGaz, a avut o tatonare in care a intels cum poate sa faca aceasta afacere. S-au stabilit cuantumurile spagii, tot. În 2013, dupa noua desemnare de catre Traian Băsescu pentru Victor Ponta, a avut loc celebra vizita, a doua, de la Astana, capitala Kazahstanului Acolo, în acea delegatie oficiala, Iacobescu e singurul care nu avea nicio calitate oficiala sa se urce alaturi de Ponta. Acolo, in spatele usilor inchise, dupa semnarea acelui memorandum prin care Ponta a fost de acord sa stearga datoria de 600 de milioane de dolari pe care compania KazMunayGaz o avea catre România , dupa ce a fost de acord ca statul roman sa retraga toate actiunile din justitie pe care le facuse la adresa la KazMunayGaz pentru a stinge acest litigiu, Iacobescu s-a intalnit cu o persoana din conducerea companiei, in privat, și a semnat un act prin care a cesionat creanta respectiva, banii aceia pe care el chipurile ii detinea, acei 100 de milioane de dolari, dar fizic nu avea nimic.

Anca Alexandrescu: Ai aceasta dovada?

Cristian Rizea: Da, aceasta dovada va aparea foarte curand.

Anca Alexandrescu:- Este o bomba, va fi explozie in politica romaneasca, daca exista o asemenea hartie

Cristian Rizea: Aici e toata cheia operatiunii, Iacobescu a cesionat acea creanta, cuiva, unei persoane private recomandata de conducerea KazMunay, iar dupa ce acea persoana a avut acea hartie in mana prin care era detinatorul a 100 de milioane de dolari, cei de la KazMunay i-au virat lui Ponta suma respectiva intr un cont secret pe care acesta il detine la o bancă din Turcia.

Cristian Rizea: Ăsta e motivul pentru care Iacobescu s-a urcat in avion, trebuia sa semneze documentele pregatite de cei de acolo pentru ca respectivii din anturajul kazmunay sa faca toate diligentele pentru ca acei bani sa ajunga fizic la Ponta. Pentru că Ponta isi facuse treaba, isi merita banii negociati. El a vandut, stimati romani, imi asum ce spun, Ponta a vândut interesele României pentru o suta de milioane de dolari. A tradat România pentru bani.

Anca Alexandrescu: Usor de verificat, daca autoritatile se apuca sa ceara documente, ai spus din Turcia, da?

Cristian Rizea: Din turcia, sa ceara documente si de la cei de la KazMunay, să ne spuna unde au avut loc întâlnirile private. (…) Sstea tin poate de serviciul de informatii externe, ma gandesc. si tot pe lista de candidati de la Pro România a aparut Silviu Predoiu, fostul director adjunct de la SIE.

Anca Alexandrescu. Putem sa punem lucrurile impreuna si sa spunem ca exista o legatura si ca Victor Ponta ar fi fost protejat?

Cristian Rizea: Da (…) Silviu Predoiu ocupa pozitia 3 pe lista de deputati de la București, Am si o intrebare retorică: îi cer să spună numele băncii unde se afla banii lui Victor Ponta, pentru ca acolo si domnia sa detine o suma de bani si o spun cu responsabilitate si chiar profit sa-l intreb pe Predoiu daca il cunoaste pe Dragos Nedelcu si daca imi va confirma, sper ca are coloana vertebrala sa ne spuna si cati bani a primit de la el de-a lungul anilor.

Anca Alexandrescu: Să ne intoarcem la Ponta si la casele lui, Ai spus ca ar avea niste sume de bani in conturi din afara tarii. de asemenea, mi -ai spus in niste episoade ca ar detine niste proprietati in afara tarii?

Cristian Rizea: In Turcia detine un cont care-l face sa stea linistit, nu numai în viata domniei sale si a familiei, ci și a altor generatii…

Anca Alexandrescu: Dar deține si o proprietate care nu e declarata in declaratia de avere, unde merge sa-si sarbatoreasca ziua, si anul acesta mi-a spus cineva ca l-a vazut pe Ponta cu Ghiță exact in preajma zilei sale de nastere la Istanbul, mai multi au vizitat casa, stiu despre ce vorbesc.asta e certitudine. mai ai cunostinte si de alte proprietati ale lui Victor Ponta?

Cristian Rizea: Eu stiu de vila din Istanbul,aveam si eu trei fotografii de acolo, stiu ca aveti si voi,exista si aceste ultime informatii legate de aniversarea din septembrie facuta in turcia, si Ghiță a fost acolo. (..) Ponta detine inca o proprietate la miami si o sa prezentam pozele.

Anca Alexandrescu: Fac o legatura cu ceea ce spui Cristian Rizea si cred ca e important sa precizam. dupa ce si-a dat demisia de la Guvern, Ponta a stat o perioada lunga de timp plecat din tara. În prima faza a fost la golf in Bulgaria, la vila lui Pescariu, (…) apoi s-a plimbat prin America, prin zona unde spui tu ca ar avea proprietate, exista fotografii cu prezenta domniei sale in ace zona, dar de aici pana la a spune ca are proprietate acolo e distanta lunga.

Cristian Rizea: Anca Alexandrescu, va fi o bomba pana voi face aceasta dezvaluire public, mai lasa-ma să pastrez misterul si pentru volumul doi . ce personaj din afara tarii i-a cumparat acea vila lui Victor Ponta?

Anca Alexandrescu: Întreabarea mea totusi este -sunt atatea lucruri dezvaluite aici, dosare de la dna ploiesti, acolo unde au existat suspiciuni ca dosarele ar fi constituite pe probe false si de ce ma duc aici – nu exista nicio urmare. totul a fost inchis in privinta lui Ponta?. Și aici vreau sa te intreb, tu aveai cunostinta de faptul ca procurorul Liviu Tudose ,care a fost intr-un razboi pe fata cu Onea si Negulescu si ulterior arestat, achitat, o poveste f complicata…stiai ca acest domn e nasul de cununie al fratelui lui Alex Iacobescu?

Cristian Rizea: Am auzit si eu asta, n-am participat la evenimentul respectiv, dar stiam ca Liviu Tudose este unul din “brelocurile” lui Sebastian Ghiță, ca sa ma exprim plastic. Oamenii folositi din institutiile statului de pe plan local, folositi de ei de grupul infractional din Ploiesti, condus de Ghiță. Cu Uruc, cu Iacobescu, cu fratele lui, cu fratele lui Ghiță, cu Nanu.