VIDEO TRUMP A SEMNAT DECRETUL DE DESFĂȘURARE A GĂRZII NAȚIONALE ÎN MEMPHIS

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a semnat decretul prezidențial prin care desfășoară trupe ale Gărzii Naționale în Memphis, statul Tennessee (sud), în cadrul luptei împotriva criminalității care vizează marile orașe din întreaga țară conduse de democrați, relatează AFP.

Operațiunea ‘va include Garda Națională, FBI’ și alte agenții federale, a precizat președintele SUA în cadrul unei ceremonii la Casa Albă.

‘Mergem în Memphis. Memphis are probleme mari. Primarul este fericit, este un primar democrat (…) Vom rezolva asta, așa cum am făcut la Washington’, declara vineri președintele american într-un interviu acordat postului Fox News, referindu-se la trimiterea de trupe și de agenți federali în capitală luna trecută.

Trump, care a încercat să facă din criminalitate o problemă centrală în pofida scăderii numărului de infracțiuni violente în numeroase orașe, a anunțat decizia de a desfășura trupe federale în Memphis după ce a întâmpinat rezistență în ceea ce privește planurile sale de a trimite agenți federali de imigrare (ICE) și trupe ale Gărzii Naționale în Chicago.

El a spus că trupe ale Gărzii Naționale ar putea fi desfășurate și în alte orașe, inclusiv în New Orleans, Louisiana.AGERPRES