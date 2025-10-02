VIKTOR ORBAN DECLARAȚIE ȘOCANTĂ ÎN A DOUA ZI DE SUMMIT: „SITUAȚIA ESTE GRAVĂ. SUNT PE MASĂ PROPUNERI COMPLET PRO-RĂZBOI”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a transmis un mesaj tranșant după cea de-a doua zi a summitului desfășurat la Copenhaga. Liderul ungar a spus că discuțiile au luat o turnură periculoasă, iar propunerile aflate pe masa negocierilor au un caracter „pro-război”.

„Copenhaga, ziua a doua. Situația este gravă. Sunt pe masă propuneri complet pro-război. Vor să transfere fonduri europene către Ucraina. Încearcă să accelereze aderarea Ucrainei prin tot felul de artificii juridice. Vor să finanțeze livrările de arme. Toate aceste propuneri arată clar că bruxellezii vor să meargă spre război”, a scris Orban într-un mesaj pe pagina sa de socializare.

Mesaj pentru comunitatea politică și cetățenii Ungariei

În declarația sa, premierul de la Budapesta a subliniat că poziția Ungariei nu se va schimba, indiferent de presiunile exercitate în cadrul negocierilor europene.

Viktor Orban se ia la trântă virtuală cu guvernul unei țări europene. Replici tăioase pe rețelele de socializare

„Voi rămâne ferm pe poziția Ungariei, dar acest summit dovedește, de asemenea, că lunile următoare vor fi despre amenințarea războiului. Vom avea nevoie de sprijinul întregii noastre comunități politice și al fiecărui maghiar care tânjește după pace”, a adăugat Viktor Orban.

Declarațiile premierului vin în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Bruxelles și Budapesta, generate de divergențele privind politica Uniunii Europene față de Ucraina. Poziția guvernului ungar rămâne orientată spre refuzul sprijinului militar direct, în contrast cu direcția adoptată de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

Volodimir Zelenski îl acuză pe Viktor Orban de spionaj. Cum ar fi încercat Budapesta să obțină informații despre vecinii săi