Ministrul interimar al Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a anunţat, marți, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bistriţa, că personalul care se ocupă de „pensii internaţionale” în cadrul caselor judeţene de pensii va fi suplimentat, prin relocarea de personal de la alte compartimente. Potrivit ministrului, la nivel național, există întârzieri şi de trei ani în soluţionarea dosarelor, din cauza numărului redus de personal, dar și a comunicării cu instituţiile similare de pe plan internaţional, cele mai mari probleme fiind cu Italia.

Violeta Alexandru a declarat că a fost interesată să verifice în teren în ce măsură se văd schimbări la nivelul caselor judeţene de pensii, acolo unde sunt necesare aceste schimbări.

„Am avut şi surprize plăcute să constat că faţă de ceea ce ni se comunica, informaţii statistice, ele se verifică în teren, dar am avut şi motiv să discut cu cei doi directori ai caselor de pensii din Cluj şi Bistriţa legat de ceea ce ar trebui să facem mai departe. (…) În toată ţara avem probleme serioase în întârzierea activităţii legate de calculul pentru pensiile internaţionale şi am văzut şi la Cluj şi la Bistriţa că este nevoie de o decizie pe care o voi şi lua în scurtă vreme alături de preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice pentru a realoca, a reorganiza echipa caselor astfel încât la „pensii internaţionale” să se implice mai multe persoane faţă de una-două, aşa cum văd că sunt încadrate în medie pe fiecare casă, având în vedere volumul mare de solicitări de la românii plecaţi în străinătate, mai ales din Spania, la ambele case judeţene„, a declarat ministrul Muncii.

În context, Violeta Alexandru s-a referit la problematica obținerii Formularului A1, care este emis de Casa Naţională de Pensii Publice, document necesar celor care se detaşează să lucreze în străinătate.

„Şi la dumneavoastră, şi la Cluj, sunt persoane care ne sesizează la Bucureşti – pentru că acolo este în acest moment gestionată toată problematica legată de obţinerea acestui formular. Am discutat despre încărcătura pe care o are o persoană care se detaşează să lucreze în străinătate şi trebuie să intre în posesia acestui formular cu care se prezintă la locul de muncă din străinătate. Sunt 18 documente, multe dintre ele disponibile la alte instituţii ale statului, dar care astăzi şi solicită cetăţeanului. E vorba de documente despre societatea la care are contractul de muncă în România, informaţii pe care casa de pensii la poate găsi accesând datele de la Ministerul Finanţelor. Li se cer o serie de date oamenilor care pot fi obţinute de la Registrul Comerţului. Am trecut în revistă problema, eu ştiam de la Bucureşti, din informările pe care le-am solicitat, dar îmi foloseşte foarte mult să discut în teren cu cei care lucrează, cu cei care primesc solicitări şi care au cea mai clară idee vizavi de dificultăţi„, a adăugat ministrul Muncii.

Totodată, Violeta Alexandru a afirmat că platformele de calcul pentru pensiile internaționale nu sunt adaptate numeroaselor modificări legislative, iar calculul se face din pix.

„Din păcate, având în vedere numeroasele schimbări ale legislaţiei, aceste platforme au rămas mult în urmă şi o parte din activităţile aferente calcului pensiilor se fac pur şi simplu cu pixul pe hârtie pentru că nu este adaptată platforma la nenumăratele modificări ale cadrului legal şi ne aşteaptă un nou proces de recalculare anul viitor şi trebuie să ne pregătim din vreme„, a explicat ministrul Muncii.