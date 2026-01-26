Realitatea de Bistrita - Știri de Ultimă Oră
Viktor Orbán, mesaj dur pentru Volodimir Zelenski: „La maghiari nu funcţionează asemenea metode”
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a transmis un mesaj ferm către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Budapesta și Kiev. Liderul ungar a declarat că presiunile sau criticile publice nu vor schimba poziția Ungariei.
Incident într-un autobuz: două femei au ajuns la spital după ce au căzut în timpul deplasării
Nicușor Dan, după atacurile din Orientul Mijlociu: „România nu este în pericol, dar economia ar putea fi afectată”
Cristi Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Derby-ul cu AC Milan ar putea genera peste 8,7 milioane de euro
Donald Trump anunță o coaliție militară internațională împotriva cartelurilor. 17 state s-au alăturat inițiativei
Ministerul Afacerilor Externe: 14.000 de români se află în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Zbor pregătit pentru cei blocați în Qatar
Papa Leon al XIV-lea numește un nou ambasador la Statele Unite ale Americii, pe fondul tensiunilor cu administrația Donald Trump
Atenție la „Romance Scam” și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici
Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE
George Simion: „Nu ne trebuie armele nucleare ale lui Macron. Vrem alegeri libere, democrație și pace”
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, declarații în exclusivitate pentru Realitatea Plus despre situația războiului din Orientul Mijlociu
Schimbări majore în Codul Fiscal. Guvernul introduce noi pârghii pentru recuperarea datoriilor la stat
Guvernul schimbă regulile pentru plata amenzilor: reducerea la jumătate dispare pentru mai multe sancțiuni
Zeci de curse aeriene au fost anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Anunțul Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB)
Piedone a depus la DNA prima plângere penală împotriva Oanei Țoiu: „Nu ne interesează numele minorilor, vorbim de copii. Este o rușine pentru statul român”
Cât va ajunge să coste mielul de Paște? Fermierii au mărit prețul, odată cu creșterea cererii
Ninel Peia cere anchetă la vârful MAE după scandalul repatrierii românilor din Dubai. Ce conține solicitarea adresată lui Nicușor Dan
Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai. Apel disperat către autorități
România a obținut a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026
George Simion, mesaj din Washington: „Luptăm pentru libertatea noilor generații și pentru democrația din România” | VIDEO
Dinamo este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României! Care sunt meciurile din penultimul act
Cum îți afectează viața conflictul din Iran: 5 scumpiri inevitabile cu care te vei confrunta
Val de PROTESTE, în martie. Românii din mai multe domenii anunță că ies în stradă împotriva măsurilor lui Bolojan
Prețurile alimentelor ar putea exploda dacă benzina ajunge la 10 lei: avertismentul specialiștilor
Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
„Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?
Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață