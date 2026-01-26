Realitatea de Bistrita - Știri de Ultimă Oră

Viktor Orbán, mesaj dur pentru Volodimir Zelenski: „La maghiari nu funcţionează asemenea metode”

Viktor Orbán, mesaj dur pentru Volodimir Zelenski: „La maghiari nu funcţionează asemenea metode”

Actualitate -

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a transmis un mesaj ferm către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Budapesta și Kiev. Liderul ungar a declarat că presiunile sau criticile publice nu vor schimba poziția Ungariei.

Aglomerație la munte de Ziua Femeii: până când vor rămâne deschise pârtiile

Aglomerație la munte de Ziua Femeii: până când vor rămâne deschise pârtiile

Actualitate·

În trend

1

George Simion, anunțul momentului în exclusivitate la Makaveli TV. Pe 12 februarie, protest național față de taxele lui Bolojan – VIDEO

2

Alexandra Păcuraru, mesaj impresionant pentru românii patrioți: „Este momentul ca actuala clasă politică să facă un pas în spate. Vrem alegeri anticipate”

3

Moțiunile depuse de AUR împotriva miniștrilor lui Bolojan vor fi dezbătute luni după-amiază

4

Dan Dungaciu, plan surprinzător pentru AUR cu actualul partid de la guvernare în vederea unei Coaliții ideale: „Dacă mai era ce a fost odată”

5

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pe Dobrogea, mesaj puternic la Constanța: „Dobrogea să fie perla României, dar și perla Europei”

6

Fotbal / Istvan Kovacs va arbitra meciul Borussia Dortmund - Inter Milano, din Liga Campionilor

Urmărește-ne pe

FacebookYouTube

Esențial

Prognoza meteo pentru 7 martie: vreme plăcută și temperaturi de primăvară în mare parte din țară
Actualitate -

Prognoza meteo pentru 7 martie: vreme plăcută și temperaturi de primăvară în mare parte din țară

Bombardamente masive asupra Iranului: zeci de avioane israeliene au atacat capitala și alte zone strategice
Actualitate -

Bombardamente masive asupra Iranului: zeci de avioane israeliene au atacat capitala și alte zone strategice

Alertă alimentară: pâine retrasă din magazine după ce au fost găsite bucăți de plastic
Actualitate -

Alertă alimentară: pâine retrasă din magazine după ce au fost găsite bucăți de plastic

Intervenție dificilă pentru pompieri: au mers pe jos doi kilometri ca să stingă un incendiu izbucnit la o stână
Actualitate -

Intervenție dificilă pentru pompieri: au mers pe jos doi kilometri ca să stingă un incendiu izbucnit la o stână

Teheran avertizează UE: statele care sprijină atacurile SUA și Israelului vor deveni „ținte legitime”
Actualitate -

Teheran avertizează UE: statele care sprijină atacurile SUA și Israelului vor deveni „ținte legitime”

Control cu surprize la granița cu Ucraina: descoperirea făcută de polițiști într-un TIR
Actualitate -

Control cu surprize la granița cu Ucraina: descoperirea făcută de polițiști într-un TIR

Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru play-off-ul cu Turcia
Sport -

Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru play-off-ul cu Turcia

Atenție la „Romance Scam” și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici
Actualitate-

Atenție la „Romance Scam” și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici

Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE
Actualitate-

Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE

Comisia Europeană: Amenințările lui Zelenski împotriva lui Orban sunt „inacceptabile”
Politica-

Comisia Europeană: Amenințările lui Zelenski împotriva lui Orban sunt „inacceptabile”

Descoperă

Actualitate

Piedone a depus la DNA prima plângere penală împotriva Oanei Țoiu: „Nu ne interesează numele minorilor, vorbim de copii. Este o rușine pentru statul român”

Actualitate

Cât va ajunge să coste mielul de Paște? Fermierii au mărit prețul, odată cu creșterea cererii

Actualitate

Ninel Peia cere anchetă la vârful MAE după scandalul repatrierii românilor din Dubai. Ce conține solicitarea adresată lui Nicușor Dan

Actualitate

Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai. Apel disperat către autorități

Sport

România a obținut a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026

Actualitate

George Simion, mesaj din Washington: „Luptăm pentru libertatea noilor generații și pentru democrația din România” | VIDEO

Sport

Dinamo este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României! Care sunt meciurile din penultimul act

Actualitate

Cum îți afectează viața conflictul din Iran: 5 scumpiri inevitabile cu care te vei confrunta

Actualitate

Val de PROTESTE, în martie. Românii din mai multe domenii anunță că ies în stradă împotriva măsurilor lui Bolojan

Politica

Donald Trump: „Marina și forțele aeriene ale Iranului nu mai există”

Social

Prețurile alimentelor ar putea exploda dacă benzina ajunge la 10 lei: avertismentul specialiștilor

Actualitate

Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai

Ultimele Știri

Mai Multe