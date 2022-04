Instalarea răcelii în organism poate fi combătută în primele ore de la contactul cu temperaturile scăzute, susține prof. doctor Dumitru Constantin Dulcan, medic neurolog și psihiatru.

Scăderea temperaturii periferice a corpului permite virusului să pătrundă în organism. Astfel, creșterea temperaturii corpului, la scurt timp după expunerea la aerul rece, creează o barieră de protecție și împiedică evoluția răcelii, spune Constantin Dulcan.

„Ce înseamnă a răci? Înseamnă că sunt expus unui curent de aer rece, că am fost surprins de o modificare de vreme îmbrăcat mai subțire și atunci înseamnă că temperatura periferică a corpului meu scade. Dacă scade, atunci sunt vulnerabil față de un virus. Virusul este o moleculă de ADN, nu are materialul prin care să se înmulțească, pătrunde în celula umană, folosește materialul celulei, deci citoplasma, și se înmulțește în câteva ore destul de rapid. Dacă reușim imediat după ce am stat în frig să ne creștem temperatura corpului, din experiența mea, dacă reușești să faci în primele ore lucrul ăsta pur și simplu eviți o răceală. Poți să faci un duș fierbinte, să dai drumul la căldura de la mașină. Totul este să crești temperatura și să nu îi mai dai posibilitatea acestui virus să se înmulțească. Eu asta fac și am reușit de multe ori.

Mi s-a întâmpla rar să nu pot face asta când am fost contact cu cineva și am luat o viroză fără să știu. Ea a lucrat fără să fiu conștient, să pot să iau niște măsuri de protecție.”, a explicat Constantin Dulcan la Etno Tv.

Sursa: Mediafax