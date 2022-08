Fostul ministru de Finanțe dă vina pe actualul premier Nicolae Ciucă pentru blocarea construcției unui spital de 1.400 de locuri, contract care era un parteneriat direct între guvernele român și turc. Eugen Teodorovici spune că proiectul a fost blocat de Ciucă, pe vremea aceea șef de stat major al armatei, pentru că se luau fonduri din bugetul armatei pentru construcția acestui spital, care era obligatoriu să fie militar.

„Proiectele PSD pentru celebrele spitale a fost făcut, din păcate, cu cei de la Banca Europeană pentru Investiții. Cei de la BEI lucrează greu cu banii. Miniștrii cu care am fost coleg au vrut să lucreze cu BEI. Dacă nu știi cu cine să faci parteneriate, te duci la cei care crezi că știu. Practic, banii sunt puși de statul român. Din bani europeni sunt cel mult 150-200 de milioane de euro, iar un astfel de spital costă cel puțin 400 de milioane de euro. Eu am încercat un astfel de sprijin. Am încercat încă un spital la Constanța și la Craiova, ambele investiții prin acord guver-guvern. Dacă putem s-o facem pentru avioane de război, putem s-o facem și pentru spitale.

Am vorbit personal cu președintele Turciei, era bătută palma, acordul semnat, numai că președintele Iohannis a respins semnarea. Există o scrisoare de respingere de la Ministerul Apărării Naționale, de la domnul Nicolae Ciucă, de când era șef de stat major. A refuzat priiectul pentru că eu voiam să iau din cei 2% de la apărare ca să-i direcționez către acest la spital militar. Turcii ne dădeau un spital de ultimă generație, cu 1.400 de paturi, în 3 ani. În tot acest timp, turcii ne tratau copii în valoare de 25 de milioane de euro pe an”, a declarat fostul ministru Eugen Teodorovici la emisiunea „Culisele Statului Parael”.

Sursa: Realitatea de Bucuresti