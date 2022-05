Într-un interviu exclusiv pentru emisiunea Culisele Statului Paralel prezentată de Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS, fostul principe Nicolae al României a rememorat un moment extrem de emoționant pentru români: reîntoarcerea Regelui Mihai în țară, în 1992, chiar de Paște. Atunci, principele Nicolae avea doar 7 ani și l-a însoțit pe Rege în momentele cheie ale vizitei sale. Peste un milion de români au ieșit în stradă în București.

Fostul principe Nicolae al României a vorbit la Realitatea PLUS despre momentele extraordinare pe care le-a trăit în timpul reîntoarcerii în țară a Regelui Mihai. Aceasta a fost prima vizită efectuată de regele Mihai în România după aproape 45 de ani petrecuţi în exil. După instaurarea la putere a regimului comunist, în data de 30 decembrie 1947 regele Mihai I a fost obligat să abdice şi să părăsească ţara, la începutul lunii ianuarie 1948.

„Au fost momente de bucurie pentru toată lumea, și pentru familie și pentru popor. Călătoria mea a început cu mașină, am plecat cu mai multe zile înainte de Rege și l-am întâmpinat la Suceava.

Atunci la Suceava a fost pentru mine prima slujba ortodoxă. Eu nu am înțeles ce se întâmplă în biserica, am fost curios, m-am simțit bine și la un moment dat am fost luat în altar și apoi am ieșit îmbrăcat așa (n.r. în diacon). L-am cunoscut pe Regele Mihai prima dată că Rege la București. Sunt două lucruri diferite când auzi o poveste și altă e când trăiești momentele. Pe balcon când am stat în față populației, în jur de un milion de oameni, atunci Regele Mihai chiar a venit acasă cu adevărat.

Bunicul meu a avut o strategie dar a fost și foarte complicată această vizită. Au fost foarte mulți în jurul lui. A fost foarte greu de gestionat, dar a fost un succes și a avut un mare impact”, a declarat fostul principe Nicolae al României la Realitatea PLUS.