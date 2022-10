Marius Budăi – ministrul Muncii a declarat, vineri seara, în emisiunea Controversat, la Realitatea

„Noi, PSD, am făcut un cacul extrem de clar și am spus că putem cu o majorare de cel puțin 10%. Eu nu-mi permit să licitez, cunosc foarte bine viața bunicilor noștri și nu vreau să le aduc nicio speranță pe care nu o putem îndeplini. Stabilim în coaliție și apoi vom comunica.

Noi am spus de mult timp că propunem o majorare de cel puțin 10 procente, pe care le-am fundamentat din punct de vedere al cifrelor. În teremenul cel mai scurt, bugetul va fi finalizat și atunci se va vedea foarte clar”, a spus Marius Budăi, vineri seara.

Întrebat dacă am avea bani pentru un procent de 15%, ministrul a răspuns: „Când am lansat această propunere nu am lansat-o negândindu-ne la buget. Am spus că avem și soluții pentru această majorare. Suntem atenți la evoluția cifrelor și ce va decide coaliția asta vom implementa”.

„În acest moment este obligatorie o majorare a pensiilor. Eu nu mă lansez în licitații… cine dă mai mult. Vom stabili în coaliție. Nu îmi permit în fața bunicilor să lansez procente”, a mai spus Marius Budăi, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea Financiara