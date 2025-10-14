SCANDAL POLITIC URIAȘ! PSD EXPLODEAZĂ DUPĂ ANUNȚUL LUI BOLOJAN DESPRE ÎNGHEȚAREA SALARIILOR

Mihai Fifor, deputat PSD, a lansat marți un atac dur la adresa Guvernului, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat în repetate rânduri intenția de a îngheța veniturile românilor până la sfârșitul lui 2026.

”Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat! România are nevoie de creştere, nu de austeritate de dragul austerităţii. Premierul Bolojan a anunţat, în repetate rânduri, intenţia de a îngheţa salariile, pensiile şi salariul minim până la sfârşitul anului 2026, pe motiv de disciplină bugetară. Această propunere vine însă într-un moment în care românii resimt deja o scădere reală a veniturilor, iar economia dă semne clare încetinire”, a scris deputatul PSD, pe Facebook.

Social-democratul a subliniat că partidul său nu va accepta această măsură și va susține în Coaliție aplicarea mecanismului salariului minim european, menit să asigure venituri decente în toate statele UE.

Fifor a atras atenția că datele oficiale arată o situație alarmantă: numai în luna august, câștigul salarial mediu net a scăzut cu 5,5% în termeni reali. ”Ajustat cu inflaţia, acest indicator arată că peste 94% dintre angajaţi muncesc mai mult pentru mai puţin, în timp ce inflaţia rămâne la 9,9% – cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Puterea de cumpărare s-a redus dramatic, iar consumul intern este în cădere liberă. În aceste condiţii, îngheţarea veniturilor nu ar aduce stabilitate, ci ar accentua recesiunea şi ar lovi direct în oameni”, a mai spus acesta.