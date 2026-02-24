Realitatea de Bistrita - Știri de Ultimă Oră
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Anca Alexandrescu: „Această țară este blocată din cauza unui singur personaj. El se numește Ilie Bolojan”
Anca Alexandrescu a lansat un nou atac la adresa actualei puteri, în ediția „Culisele Statului Paralel”. Jurnalista susține că România traversează o criză profundă și critică măsurile Guvernului, dar și activitatea opoziției.
Rareș Bogdan atacă Guvernul pe tema legii salarizării: „Au ținut legea la sertar. De un an de zile se știa foarte bine care este situația ”
Rareș Bogdan avertizează că România se apropie de categoria „junk”. ”Avem o situație înfiorătoare”
Silviu Gurului (deputat AUR): „USR uită, de la mână până la gură, ce a promis profesorilor: de la „vă creștem salariile” la „vă scădem veniturile”
Rareș Bogdan, în exclusivitate la Realitatea PLUS: „PNL trebuie să revină la valorile conservatoare. Susținerea pentru această platformă este uriașă”
O premieră pentru presa românească: cercetare de la Realitatea Plus, recunoscută la nivel internațional
Rareș Bogdan avertizează că România se apropie de categoria „junk”. ”Avem o situație înfiorătoare”
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