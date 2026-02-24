Realitatea de Bistrita - Știri de Ultimă Oră

Anca Alexandrescu: „Această țară este blocată din cauza unui singur personaj. El se numește Ilie Bolojan”

Anca Alexandrescu: „Această țară este blocată din cauza unui singur personaj. El se numește Ilie Bolojan”

Politica

Anca Alexandrescu a lansat un nou atac la adresa actualei puteri, în ediția „Culisele Statului Paralel”. Jurnalista susține că România traversează o criză profundă și critică măsurile Guvernului, dar și activitatea opoziției.

Economie

Rareș Bogdan avertizează că România se apropie de categoria „junk”. ”Avem o situație înfiorătoare”

Politica

Silviu Gurului (deputat AUR): „USR uită, de la mână până la gură, ce a promis profesorilor: de la „vă creștem salariile” la „vă scădem veniturile”

Politica

Rareș Bogdan, în exclusivitate la Realitatea PLUS: „PNL trebuie să revină la valorile conservatoare. Susținerea pentru această platformă este uriașă”

Economie

Cât trebuie să plătească românii fără venituri pentru a avea asigurare de sănătate în 2026

Social

O premieră pentru presa românească: cercetare de la Realitatea Plus, recunoscută la nivel internațional

Economie

Categoriile avantajate de LEGEA SALARIZĂRII. Creșteri de mii de lei

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Legea salarizării a fost blocată în instanță. Sanitas a obținut suspendarea proiectului. Sindicatul anunță că rămâne pregătit de grevă generală

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Medicină, în topul preferințelor absolvenților. Record istoric de înscrieri la UMF „Carol Davila” în 2026

Actualitate
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Ana Maria Păcuraru: Noul premier al Marii Britanii vine cu măsuri pentru populație în doar 48 de ore. „Diferența de reflex politic este greu de ignorat”

Politica
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Caravana România Suverană descinde în Piața Victoriei, MÂINE, la ora 09:00. Realitatea PLUS dă voce poporului român

Social
5

Cristoiu, scenariu halucinant: „Guvernul Bolojan rămâne la Palatul Victoria până în 2028”

Politica

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Esențial

Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel
Politica -

Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel

Cod Roșu de inundații și viituri rapide în Dâmbovița și Prahova. Avertizare hidrologică de ultimă oră pentru mai multe județe din România
Social -

Cod Roșu de inundații și viituri rapide în Dâmbovița și Prahova. Avertizare hidrologică de ultimă oră pentru mai multe județe din România

Ministrul Mediului, după explozia petrolierului în Marea Neagră:”Nu este pe teritoriul țării.Nu putem interveni”
Politica -

Ministrul Mediului, după explozia petrolierului în Marea Neagră:”Nu este pe teritoriul țării.Nu putem interveni”

Navele, somate să ocolească zona unde se află petrolierul. DSU:”Nu putem interveni din cauza pericolului de explozie”
Actualitate -

Navele, somate să ocolească zona unde se află petrolierul. DSU:”Nu putem interveni din cauza pericolului de explozie”

Noile reguli pentru accesul pe stadioane au intrat în vigoare
Sport -

Noile reguli pentru accesul pe stadioane au intrat în vigoare

MApN, pregătit să intervină după ce petrolierul cu propan a explodat în Marea Neagră
Social -

MApN, pregătit să intervină după ce petrolierul cu propan a explodat în Marea Neagră

ANM a emis noi avertizări de vreme severă. Cod portocaliu de ploi torențiale în mai multe județe - HARTA
Social -

ANM a emis noi avertizări de vreme severă. Cod portocaliu de ploi torențiale în mai multe județe - HARTA

Exclusive

Gheorghe Piperea: „Un atac cibernetic poate bloca plățile, bancomatele și accesul la conturile bancare. Numerarul trebuie protejat ca ultimă garanție a independenței financiare a românilor”

Gheorghe Piperea: „Un atac cibernetic poate bloca plățile, bancomatele și accesul la conturile bancare. Numerarul trebuie protejat ca ultimă garanție a independenței financiare a românilor”

Întâlnire decisivă la Palatul Cotroceni, pe legea salarizării - SURSE

Întâlnire decisivă la Palatul Cotroceni, pe legea salarizării - SURSE

Rezultate definitivat 2026. Ministrul Educației:”6.345 de cadre didactice au promovat examenul”

Rezultate definitivat 2026. Ministrul Educației:”6.345 de cadre didactice au promovat examenul”

Daniel Pancu, după ce Rapid a învins Sepsi: „Am dominat clar jocul la dueluri”

Daniel Pancu, după ce Rapid a învins Sepsi: „Am dominat clar jocul la dueluri”

De ce ne simțim mai obosiți după weekend?

De ce ne simțim mai obosiți după weekend?

Cum va fi vremea până la jumătatea lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Cum va fi vremea până la jumătatea lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier este în flăcări, după ce ar fi fost lovit de o dronă marină, la câteva zeci de kilometri de Sulina

Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier este în flăcări, după ce ar fi fost lovit de o dronă marină, la câteva zeci de kilometri de Sulina

Daniel Udrescu: Războiul economic în care România este atacată prin practici contrare dezvoltării

Daniel Udrescu: Războiul economic în care România este atacată prin practici contrare dezvoltării

Noua lege a salarizării: artificiile prin care își măresc lefurile aleșii. Cât vor câștiga președintele și premierul
Economie-

Noua lege a salarizării: artificiile prin care își măresc lefurile aleșii. Cât vor câștiga președintele și premierul

Titularizare 2026: Peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă. Când se afișează rezultatele
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Titularizare 2026: Peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă. Când se afișează rezultatele

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Social

Grevă națională în Italia: MAE avertizează românii asupra perturbărilor majore din transportul aerian

Social

Bilanț IGSU: Viituri, inundații și trafic blocat pe DN1 în urma fenomenelor hidrometeorologice din 20 iulie 2026

Social

Alertă la Tulcea, după atacuri cu drone în zona limitrofă din Ucraina. Au fost ridicate avioane de luptă

Social

Ce s-a întâmplat cu locuința lui Gheorghe Dincă, la șapte ani de la cazul Caracal. Locuința este abandonată și aproape de prăbușire

Social

Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă, care s-a stins din viață la doar 57 de ani, va fi condusă marți pe ultimul drum

Social

Spectacol stelar pe cerul României. Ploaia de stele - Perseidele - atinge în curând apogeul

Social

Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni: vremea se răcește temporar, apoi temperaturile urcă până la 36 de grade

Politica

Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Un stat care nu-și respectă medicii nu are cum să-și respecte cetățenii”

Social

Vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor din Bușteni afectați de fenomenele meteorologice extreme

Politica

Scrisoarea sindicaliștilor către Nicușor Dan: „Noua Lege a salarizării accentuează inechitățile”. Cer blocarea proiectului

Politica

Rareș Bogdan:”Bolojan duce PNL într-o zonă progresistă, de stânga”

Politica

Lider PSD, despre criza politică: ”Depășește disputa dintre partide. Scoate la iveală o vulnerabilitate majoră a arhitecturii constituționale”

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