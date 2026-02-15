A fost inaugurată cea mai modernă stație de autobuz din România. Are încălzire prin pardoseală și dotări de ultimă generație

În comuna Berzunți, aflată în partea de vest a județului Bacău, a fost inaugurată cea mai modernă stație de autobuz din România. Localitatea, situată la 39 de kilometri de Bacău, 28 de kilometri de Onești și 22 de kilometri de Moinești, este tranzitată zilnic de locuitori care fac naveta către orașele din apropiere.

Pentru aceștia, autoritățile locale au decis să amenajeze o stație la standarde europene, dotată cu facilități pe care multe orașe mari încă nu le au.

Comuna Berzunți este alcătuită din satele Berzunți, Dragomir și Buda și are peste 5.423 de locuitori. Ideea construirii unei stații moderne a apărut în 2021, însă proiectul a fost suspendat o perioadă din cauza blocajelor apărute în cadrul programului PNRR, componenta C10. Primarul spune că toate primăriile semnaseră contracte pentru câte o stație, însă costurile reale depășeau sumele prevăzute, ceea ce a dus la oprirea procedurilor.

Cum a fost reluat proiectul și de ce a costat 47.000 de euro

Mihai Panțîru a preluat din nou proiectul în 2024, iar în 2025 a reușit să finalizeze partea de achiziție. Edilul a explicat că a fost nevoie de o firmă capabilă să construiască stația de la zero, conform cerințelor tehnice stabilite de primărie. Stația a fost proiectată să funcționeze independent din punct de vedere energetic, un detaliu esențial în zonele afectate frecvent de furtuni, ninsori abundente sau avarii la rețelele electrice.

Primarul subliniază că investiția de 47.000 de euro trebuia să fie justificată prin dotări reale, nu printr-o construcție simbolică.

Stația care schimbă standardele: încălzire în pardoseală și tehnologie de ultimă generație

Noua stație din Berzunți este dotată cu încălzire în pardoseală, bănci inteligente și un sistem Google TV, facilități care transformă așteptarea autobuzului într-o experiență confortabilă, chiar și în sezonul rece. Construcția este complet autonomă energetic, ceea ce îi permite să funcționeze fără întreruperi, indiferent de condițiile meteo sau de eventualele probleme din rețea.

