Accident rutier cu 3 răniți, produs pe DN 17, la Rusu Bârgăului

Un accident rutier soldat cu rănirea a trei persoane, între care și un minor, a avut loc miercuri dimineață pe DN 17, în localitatea Rusu Bârgăului, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Coliziunea a fost produsă între un autoturism și o utilitară, iar în urma impactului pasagerii mașinii au fost răniți.

Potrivit IPJ Bistriţa-Năsăud, autoturismul, condus de un bărbat de 44 de ani din judeţul Suceava, a colizionat autoutilitara oprită pe acostament.

„În această dimineaţă (miercuri, n.r.), poliţiştii Serviciului Rutier au intervenit la un accident semnalat pe Drumul Naţional 17, în Rusu Bârgăului. La locul evenimentului poliţiştii au constatat faptul că un autoturism condus de de un bărbat de 44 de ani, din judeţul Suceava, a intrat în coliziune cu o autoutilitară oprită pe acostament, la volanul căreia se afla un bărbat de 55 de ani, din Piatra Fântânele. În urma accidentului a rezultat rănirea şoferului de 44 de ani şi a doi pasageri din autoturismul condus de acesta, o femeie de 37 de ani şi un minor de 14 ani. Cei trei au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijri medicale de specialitate. Cei doi şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Rutier, urmând să fie stabilite cauzele şi împrejurările producerii evenimentului rutier”, a transmis IPJ.

La fața locului au fost mobilizate un echipaj de descarcerare, echipajul de terapie intensivă mobilă şi două echipaje de prim ajutor ale SMURD.

După ce a suferit o fractură la picior și a rămas prinsă între scaun și bordul mașinii, femeia de 37 de ani a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare.

Celelalte două victime, şoferul de 44 de ani şi adolescentul de 14 ani, au suferit traumatisme craniene, relatează Agerpres.

Conducătorul autoutilitarei a fost evaluat medical la locul solicitării, însă a refuzat transportul la spital.

Victimele au fost transportate la UPU SMURD Bistriţa pentru investigaţii medicale suplimentare.

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud