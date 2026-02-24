Atac cu explozibil în centrul Moscovei: un ofițer de poliție ucis și alți doi răniți

Sursă: realitatea.net

Un bărbat a detonat, în noaptea de luni spre marți, un dispozitiv exploziv lângă o mașină de patrulare a poliției în centrul Moscovei. În urma explozie, un ofițer a murit, iar alți doi au fost răniți, a anunțat ministerul rus de Interne.

Explozia a avut loc puțin după miezul nopții în piața gării Saviolovsky, potrivit comunicatului ministerului rus, postat pe Telegram.

Potrivit sursei citate, atacatorul s-a apropiat de ofițerii de poliție rutieră aflați în mașina lor de patrulare, iar apoi a detonat un dispozitiv exploziz. Atacatorul a murit la fața locului.

Potrivit agenției de știri de stat ruse TASS, mașina de patrulare vizată a fost grav avariată, dar nu a luat foc. Agențiile de presă locale au publicat imagini care arată un vehicul de poliție cu geamurile sparte lângă liniile de cale ferată.

Zona a fost imediat izolată de poliție, iar mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului.

Autoritățile ruse nu au oferit detalii despre explozibil sau despre motivul atacatorului. Comitetul de anchetă rusesc, care investighează infracțiuni grave, a declarat că a deschis un dosar pentru tentativă de omor asupra unui ofițer de aplicare a legii și pentru deținerea ilegală de dispozitive explozive.

Gara Saviolovsky, situată în partea de nord a Moscovei, este unul dintre cele 10 terminale feroviare principale ale capitalei ruse și servește drept nod principal pentru rutele suburbane spre nordul capitalei.