Călin Georgescu merge la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar
Călin Georgescu merge la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar
Călin Georgescu ajunge în această dimineață la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar
Călin Georgescu ajunge în această dimineață la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Ieri judecătorii de la Tribunalul București au decis să înceapă procesul în cazul primului său dosar.
Magistrații Tribunalului București au tranșat ieri legalitatea anchetei și au decis că judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial.
Hotărârea a venit după o ședință tensionată, în care completul de judecată a analizat posibilele vicii de procedură invocate de apărare cu privire la sesizarea directă a Parchetului General. În pofida unui vot strâns, de 2 la 1, și a discuțiilor legate de absența unui dosar inițial la unitatea locală de parchet, instanța a validat rechizitoriul, a respins cererile de nulitate și a dat undă verde judecății pe fond.
Citește și:
- 08:25 - Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
- 08:23 - 47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977
- 08:19 - Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz
- 08:16 - Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News