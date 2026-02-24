Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić

Autoritățile din Serbia au reținut doi bărbați suspectați că ar fi pus la cale un complot pentru asasinarea președintelui Aleksandar Vučić și a membrilor familiei acestuia.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne al Serbiei, cei doi sunt acuzați de conspirație în vederea răsturnării violente a ordinii constituționale și de pregătirea unor atacuri împotriva angajaților instituției.

Cazul a fost relatat de agenția ucraineană UNN, care precizează că suspecții au fost identificați ca fiind doi bărbați născuți în anii 1975 și 1983, ambii domiciliați în orașul Kraljevo, situat în centrul țării.

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi acționat pe o perioadă mai lungă, pregătind procurarea de arme și planificând acțiuni violente împotriva conducerii statului. Aceștia sunt suspectați că vizau atât președintele Serbiei, cât și membrii familiei sale.

„Între decembrie 2025 și februarie 2026, suspecții au conspirat pentru a schimba prin violență ordinea constituțională a Republicii Serbia și pentru a răsturna cele mai înalte autorități ale statului, prin atacarea vieții și integrității președintelui, a soției și copiilor săi”, se arată într-un comunicat oficial al autorităților.

De asemenea, ancheta indică faptul că cei doi ar fi pregătit atacuri și împotriva angajaților Ministerului Afacerilor Interne, cu scopul de a provoca vătămări corporale și de a destabiliza instituțiile statului.

Suspecții se află în prezent în custodia poliției, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor legăturilor și circumstanțelor în care a fost pus la cale presupusul complot.

Autoritățile sârbe au transmis că vor lua toate măsurile necesare pentru garantarea securității președintelui și a stabilității statului.