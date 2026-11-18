Cutremur de 5,7 în România. Două persoane au fost rănite, iar șase au ajuns la spital. Bilanțul intervențiilor după seism
Cutremur de 5,7 în România
Cutremurul de 5,7 din Vrancea a provocat două victime. Șase persoane au ajuns la spital după atacuri de panică. Bilanțul apelurilor la 112 și intervențiilor ISU.
Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață, 18 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, a provocat primele victime. Două persoane au fost rănite în județele Galați și Buzău, iar alte șase au ajuns la spital după ce au suferit atacuri de panică. În urma seismului, autoritățile au înregistrat mai multe apeluri la 112 și au mobilizat echipaje de intervenție pentru verificarea clădirilor și identificarea eventualelor pagube.
Două persoane rănite în urma cutremurului din Vrancea. Cum s-au produs incidentele
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), două persoane au fost rănite în urma cutremurului care a zguduit România în cursul nopții.
Unul dintre incidente s-a produs în județul Galați, unde o persoană s-a lovit la cap în timp ce încerca să iasă din clădire după declanșarea seismului. În graba de a ajunge la ieșire, aceasta s-a accidentat.
Un alt caz a fost raportat în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău. O femeie a fost rănită după ce mai multe piese de mobilier au căzut peste ea în timpul cutremurului.
Cele două incidente au determinat intervenția echipajelor de urgență, în timp ce autoritățile au continuat verificările pentru a identifica și alte persoane care ar fi putut avea nevoie de ajutor.
Nouă apeluri la 112 în Galați. Șase persoane au fost transportate la spital
Cutremurul puternic a provocat panică în rândul locuitorilor din mai multe zone ale țării. În județul Galați, autoritățile au înregistrat nouă apeluri la numărul unic de urgență 112.
Dintre acestea, șapte au necesitat intervenția echipajelor medicale. Șapte ambulanțe au fost trimise la solicitări, iar șase persoane au fost transportate la unități spitalicești după ce au suferit atacuri de panică.
În cazul unui copil, mama a refuzat transportul la spital. Pentru alte două solicitări, operatorii au oferit sprijin și recomandări telefonice persoanelor care aveau nevoie de ajutor pentru a-și recăpăta calmul.
Pompierii au continuat misiunile de patrulare și verificare după cutremur, inclusiv în zonele cu clădiri înalte și construcții considerate vulnerabile.
Pompierii au verificat mai multe județe și Bucureștiul. Ce pagube au fost descoperite
După producerea seismului, echipaje ale Inspectoratelor pentru Situații de Urgență au desfășurat misiuni de recunoaștere și evaluare în mai multe zone ale țării.
Verificările au vizat județele Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vrancea și Vaslui, precum și municipiul București.
Potrivit informațiilor comunicate de autorități, misiunile de recunoaștere s-au încheiat fără să fie raportate pagube materiale.
În județul Galați, pompierii au mobilizat opt echipaje pentru patrularea zonelor urbane și rurale. Au fost verificate cu prioritate clădirile înalte, construcțiile industriale, monumentele istorice și alte imobile importante.
Autoritățile au urmărit identificarea eventualelor fisuri, deteriorări structurale sau alte probleme care ar putea pune în pericol siguranța populației.
Cutremur de 5,7 în Vrancea, la o adâncime de peste 120 de kilometri
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea.
Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri, conform datelor actualizate de specialiști. Intensitatea macroseismică a fost estimată la gradul VI.
Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante:
48 de kilometri sud de Focșani;
61 de kilometri sud de Buzău;
64 de kilometri est de Sfântu Gheorghe;
74 de kilometri est de Brașov;
90 de kilometri nord-est de Ploiești.
Mișcarea seismică a fost resimțită în numeroase localități din România, inclusiv în București, unde mulți locuitori au fost treziți din somn.
Autoritățile avertizează: după cutremur pot apărea replici
După producerea unui cutremur, există posibilitatea apariției unor replici, motiv pentru care autoritățile le recomandă cetățenilor să rămână calmi și să respecte regulile de protecție.
Populația este sfătuită să evite deplasarea în grabă pe scări în timpul mișcărilor seismice, să nu folosească lifturile și să se adăpostească în locuri sigure, departe de ferestre și obiecte care pot cădea.
De asemenea, după încetarea cutremurului, este importantă verificarea eventualelor avarii și apelarea numărului 112 doar atunci când există o situație care necesită intervenția serviciilor de urgență.
Echipajele operative rămân pregătite să intervină dacă sunt semnalate noi probleme în urma seismului care a zguduit zona Vrancea și a fost resimțit în mare parte din țară.
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