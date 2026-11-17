Publicat 17 nov. 2026, 11:25 Sursă Realitatea.net

Instalațiile de pe pârtia de schi Cocoș din Bistrița au fost reparate după distrugerile cauzate de alunecările de teren. Primarul Gabriel Lazany a declarat că stațiunea este pregătită tehnic pentru sezon, funcționarea depinzând doar de condițiile meteo.

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