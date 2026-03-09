Decizie de ultimă oră în cazul lui Călin Georgescu: probe-cheie, eliminate. Dosarul se întoarce la Parchet

Sursă: realitatea.net

Decizie de ultimă oră în cazul lui Călin Georgescu. Instanța a constatat probleme în administrarea mai multor probe din dosarul lui Călin Georgescu și a dispus excluderea acestora, obligând procurorul să anunțe în 5 zile dacă menține decizia de trimitere în judecată.

Decizia aruncă în aer investigația care îl privește pe Călin Georgescu.

Judecătorii au admis o parte din solicitările făcute de avocații inculpaților din dosar și au eliminat probe importante, care constau atât în declarații, cât și în anumite înregistrări realizate de anchetatori.

Prin această hotărâre, judecătorul impune și un ultimatum pentru procurorul care s-a ocupat de anchetă la Parchetul General. Magistratul de la Curtea de Apel București precizează că, în termen de 5 zile, procurorul trebuie să informeze instanța dacă mai păstrează sau nu decizia de trimitere în judecată.

Procedural, în acest moment, dosarul se întoarce la parchet. Este o decizie extrem de importantă, deoarece judecătorii recunosc că în acest dosar există probleme cu mai multe probe administrate de procurorii de la Parchetul General, de la declarații și până la o serie de înregistrări.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Zi decisivă astăzi pentru Călin Georgescu. Magistrații de la Curtea de Apel București urmează să se pronunțe în cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele președintelui interzis după ultimul termen de cameră preliminară. O decizie crucială ce ar putea schimba cursul acestui dosar: fie va fi întors pe masa procurorilor de la Parchetul General, fie va începe judecarea pe fond. Cu toate detaliile vine jurnalistul Realitatea Plus, Cosmina Balint. Bun găsit, Cosmina.

În doar câteva ore, Călin Georgescu urmează să afle ce se va întâmpla cu cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele lui, în care este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar mai sunt implicate alte 19 persoane, printre care și Horațiu Potra.

Astfel, magistrații Curții de Apel București urmează să se pronunțe în acest caz, în urma termenului de cameră preliminară. Vorbim de mai multe scenarii ce pot fi luate în calcul: fie vor trimite dosarul înapoi pe masa procurorilor de la Parchetul General, fie va începe judecata pe fond.

Decizia magistraților nu este una definitivă, iar aceasta poate fi atacată prin apel la o instanță superioară.