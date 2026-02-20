Decizie în dosarul scandalului sexual cu o angajată: Traian Simionca, primarului suspendat din Livezile, plasat în arest la domiciliu

Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv

Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arest la domiciliu pentru primarul suspendat din comuna Livezile, Traian Simionca, inculpat pentru agresiune sexuală.

Măsura arestului preventiv ar fi urmat să expire la finalul zilei de 22 februarie, însă Tribunalul a decis ca, începând cu data de 19 februarie și până în 20 martie, acesta să fie plasat în arest la domiciliu, cu obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Traian Simionca s-a aflat în arest preventiv timp de două luni.

Edilul suspendat din comuna Livezile este cercetat penal pentru agresiune sexuală, violarea vieții private și influențarea declarațiilor, după ce, la începutul lunii noiembrie a anului trecut, a distribuit pe o rețea de comunicare imagini cu el și o angajată, în ipostaze intime, în biroul său de la primărie.

Imaginile care au declanșat scandalul

Cazul a explodat public la finalul anului trecut, după ce în spațiul public au apărut fotografii în care primarul apărea întreținând relații sexuale cu o angajată chiar în sediul Primăriei Livezile.

Imaginile au devenit virale după ce edilul le-ar fi urcat din greșeală în rubrica „poveste” pe WhatsApp, însoțite de mesajul „partidă de amor”.

Reacția primarului

Înainte de dispunerea arestului la domiciliu, Traian Simionca, în vârstă de 56 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, după percheziții efectuate la Primăria Livezile și la locuințele unor persoane fizice vizate în anchetă. Edilul își luase concediu de odihnă după izbucnirea scandalului, însă ancheta a continuat cu măsuri coercitive din partea organelor judiciare.

Traian Simionca neagă toate acuzațiile și susține că imaginile compromițătoare ar fi fost fabricate cu ajutorul inteligenței artificiale. El afirmă că este victima unei campanii de denigrare și că întregul scandal ar fi fost orchestrat pentru a-i distruge cariera politică.