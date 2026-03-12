Doi membri ai clanului Cîrpaci, acuzați că au dus un bărbat cu forța în Germania pentru a-l obliga să le doneze un rinichi

Doi bărbați considerați apropiați ai cunoscutului clan Cîrpaci sunt acuzați că au răpit un român și l-au dus cu forța în Germania, unde ar fi încercat să îl constrângă să le cedeze un rinichi.

Potrivit anchetatorilor, victima ar fi fost amenințată și presată de cei doi suspecți, care ar fi transportat-o peste graniță pentru a o determina să accepte intervenția medicală.

Procurorii susțin că bărbatul ar fi fost supus unor presiuni constante, inclusiv intimidări și amenințări, pentru a fi convins să accepte prelevarea organului.

Investigația a scos la iveală că totul ar fi pornit de la un conflict între victimă și membrii grupării. În urma acestuia, suspecții ar fi decis să îl ducă în Germania, unde ar fi încercat să organizeze procedura medicală.

Anchetatorii spun că planul a fost descoperit după ce victima a reușit să alerteze autoritățile. Ulterior, polițiștii și procurorii au început o investigație amplă pentru a stabili exact cum s-au desfășurat faptele și dacă au existat și alte persoane implicate în acest caz.

Cei doi suspecți sunt acum cercetați pentru mai multe infracțiuni grave, printre care lipsire de libertate, șantaj și trafic de organe. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse severe cu închisoarea.

Autoritățile continuă ancheta pentru a clarifica toate circumstanțele cazului și pentru a stabili dacă rețeaua ar putea avea legături cu alte activități ilegale desfășurate în România sau în alte state europene.