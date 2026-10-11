Două accidente rutiere, cu șapte victime, au avut loc în nici jumătate de oră

În nici jumătate de oră au avut loc două accidente în județul Bistrița. Unul în Năsăud, cu două victime și unul în Beclean, cu cinci victime.
Sâmbătă, în jurul orei 15.45, un accident rutier a avut loc în Beclean. Au fost implicate două autoturisme în care se aflau cinci persoane.
”Pompierii militari intervin la un accident rutier produs pe DN 17, în localitatea Uriu, în care au fost implicate două autoturisme.
În urma accidentului, cinci persoane au necesitat evaluare medicală, toate fiind conștiente, cooperante și neîncarcerate.
În urma triajului medical: o persoană a fost încadrată în cod galben și transportată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean la CPU Beclean, celelalte patru persoane, încadrate în cod verde, sunt evaluate medical de echipajul de prim ajutor SMURD Beclean.
La locul evenimentului, un echipaj de pompieri din cadrul Stației de Pompieri Beclean asigură măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor” au transmis reprezentanții ISU BN.
Al doilea accident rutier, petrecut cam în același timp, a avut loc în Năsăud.
”Pompierii militari intervin la un accident rutier in localitatea Năsăud, str George Coșbuc. In accident au fost implicate două persoane, dintre care una a fost transportată la CPU Năsăud pentru investigații medicale amănunțite” au transmis reprezentanții ISU BN.