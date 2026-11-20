INHGA a emis Cod galben de inundații în șase județe. Sunt posibile viituri rapide și creșteri ale nivelului râurilor până sâmbătă la prânz.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri, 20 noiembrie 2026, o avertizare hidrologică de Cod galben pentru șase județe din România. Atenționarea vizează mai multe râuri și bazine hidrografice, unde sunt posibile viituri rapide, creșteri ale debitelor și nivelurilor apei, precum și depășiri ale cotelor de atenție. Avertizarea este valabilă până sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 12:00.
Potrivit hidrologilor, precipitațiile prognozate și propagarea apelor pot determina scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie. Fenomenele pot provoca inundații locale, în special în zonele aflate în apropierea cursurilor de apă.
Care sunt cele șase județe vizate de Codul galben de inundații
Avertizarea emisă de INHGA vizează râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Alba, Caraș-Severin și Timiș.
În Maramureș, riscul hidrologic vizează râul Tisa, pe sectorul aferent stației hidrometrice Valea Vișeului, bazinul superior al râului Vișeu, afluenții din bazinul mijlociu și inferior, precum și râurile Iza și Lăpuș.
În județul Satu Mare, sunt vizate râul Tur, în bazinul situat în amonte de acumularea Călinești Oaș, precum și afluenții aferenți sectorului din avalul acestei acumulări.
Atenționarea hidrologică se aplică și în Bistrița-Năsăud, unde sunt vizate râul Someșul Mare, în amonte de stația hidrometrică Nepos, și afluenții de dreapta aferenți sectorului din avalul acesteia.
Cod galben de inundații în Alba. Risc de viituri pe râul Arieș
În județul Alba, hidrologii au semnalat posibilitatea producerii unor fenomene periculoase în bazinul hidrografic al râului Arieș, în sectorul situat în amonte de stația hidrometrică Câmpeni.
Avertizarea pentru această zonă este valabilă vineri, 20 noiembrie, în intervalul orar 11:00-16:00.
Specialiștii avertizează că pot apărea scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, dar și viituri rapide pe râurile mici. De asemenea, sunt posibile creșteri ale debitelor și nivelurilor apei, cu depășiri ale cotelor de atenție.
Avertizarea hidrologică se extinde în Caraș-Severin și Timiș
Începând de vineri seară, de la ora 20:00, Codul galben vizează și anumite sectoare ale râului Timiș, în județele Caraș-Severin și Timiș.
Sunt vizate bazinul situat în amonte de stația hidrometrică Sadova, precum și afluenții aferenți sectorului cuprins între stațiile hidrometrice Sadova și Lugoj.
Pentru aceste zone, avertizarea rămâne în vigoare până sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 12:00.
Până când este valabil Codul galben de inundații
Potrivit avertizării hidrologice nr. 108 din 20 noiembrie 2026, intervalele de risc diferă în funcție de bazinele hidrografice afectate:
Maramureș, Satu Mare și Bistrița-Năsăud: 20 noiembrie, ora 11:00 – 21 noiembrie, ora 12:00.
Alba: 20 noiembrie, ora 11:00 – 16:00.
Caraș-Severin și Timiș: 20 noiembrie, ora 20:00 – 21 noiembrie, ora 12:00.
Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot produce și pe afluenții de ordin inferior ai râurilor menționate, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice avertizate.
Populația este îndemnată să urmărească informările autorităților și evoluția situației hidrologice, în special în zonele aflate în apropierea râurilor și a cursurilor de apă mici.
INHGA precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice.