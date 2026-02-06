Actualitate· 1 min citire
6 feb. 2026, 16:23
Actualizat: 6 feb. 2026, 16:23
Ediție specială Realitatea Plus. Laurențiu Botin schimbă regulile jocului. Un show 100% pe bune
Vineri, de la 20:55, dăm startul unei emisiuni noi, cu o abordare diferită. Invitați unul și unul, discuții fără menajamente și subiecte care chiar contează.
Laurențiu Botin, realizatorul emisiunii, promite dezvăluiri incendiare, reacții acide și un show 100% pe bune.
Vineri, la 20:55 — aici începe totul.
Mai multe articole despre
