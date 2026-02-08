Incident șocant într-un liceu: elev împușcat în cap cu un pistol

Elev împușcat cu un pistol airsoft într-un liceu din Predeal

Un elev de 17 ani susține că a fost împușcat în cap cu un pistol airsoft chiar în incinta unui liceu din Predeal. Incidentul extrem de grav a fost raportat anonim pe o platformă națională. Cazul scoate din nou în evidență creșterea alarmantă a violenței în rândul elevilor din școlile românești.

Un incident deosebit de grav petrecut la Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” din Predeal a fost semnalat după ce un elev de 17 ani a transmis un mesaj anonim prin aplicația „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”. Potrivit relatării, adolescentul afirmă că a fost împușcat în cap cu un pistol de tip airsoft în interiorul unității de învățământ, relatează Radio România Brașov.

Elevul susține că incidentul nu ar fi fost urmat de măsuri suficiente din partea conducerii școlii și că lipsa de reacție ar avea legătură cu faptul că agresorul este fiul unui cadru didactic din liceu.

Inspectoratul Școlar Județean Brașov s-a autosesizat în urma mesajului anonim. Purtătorul de cuvânt al instituției, Valentin Bucur, a confirmat că incidentul a avut loc în noiembrie 2024 și că a fost analizat la momentul respectiv de conducerea școlii.

Potrivit IȘJ Brașov, cazul a fost discutat în Comisia de disciplină a unității de învățământ, iar pentru elevii implicați s-a propus scăderea notei la purtare, conform procedurilor legale. De asemenea, Poliția orașului Predeal a fost sesizată și a intervenit în urma reclamațiilor.

Reprezentanții inspectoratului subliniază importanța raportării rapide a incidentelor și încurajează elevii să utilizeze platformele de sesizare anonimă.

Aplicația „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală” este considerată un instrument important pentru scoaterea la lumină a cazurilor de violență care, în lipsa unor astfel de mecanisme, ar putea rămâne neraportate.

Incidentul din Predeal se înscrie într-un context mai larg, marcat de creșterea îngrijorătoare a actelor de violență în unitățile de învățământ din România, fenomen care ridică semne de întrebare privind siguranța elevilor și eficiența măsurilor de prevenție din școli.