Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat vineri nemulțumirea față de decizia Comisia Europeană de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur, pe care Franța l-a contestat încă de la început.
Macron a caracterizat această măsură drept „o surpriză neplăcută” și „o manifestare a lipsei de respect” față de Parlamentul European, menționând că tratatul nu a fost aprobat de legislativul european, iar Comisia a acționat unilateral.
„Este o responsabilitate majoră pe care Comisia și-a asumat-o fără consultarea deplină a Parlamentului și fără a clarifica impactul asupra agricultorilor și cetățenilor europeni”, a spus președintele francez.
În declarația sa, Macron a subliniat că decizia comisiei amplifică incertitudinea pentru fermierii europeni, care și-au exprimat îngrijorările privind competiția internațională și respectarea normelor agricole. „
Pentru Franța, este o surpriză și una neplăcută, iar pentru Parlamentul European, este o manifestare clară a lipsei de respect”, a adăugat el.
Alături de premierul sloven Robert Golob, Macron a mai precizat că va urmări îndeaproape aplicarea acordului, pentru a se asigura că normele negociate riguros în ultimele luni vor fi respectate, protejând astfel interesele fermierilor și standardele europene privind produsele agricole.
Aceasta ar putea include monitorizarea strictă a schimburilor comerciale și a importurilor provenite din țările Mercosur, pentru a evita nerespectarea regulilor europene.
Citește și:
- 08:25 - Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
- 08:23 - 47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977
- 08:19 - Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz
- 08:16 - Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News