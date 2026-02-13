Marele premiu la Loto 6/49, de 4,5 milioane de euro, câștigat cu un bilet de 28 de lei
Numerele câștigătoare de joi, 12 februarie
Marele premiu la Loteria Română a fost câștigat joi, 12 februarie, la tragerea Loto 6/49, valoarea premiului de categoria I ridicându-se la 22.948.891,68 de lei, echivalentul a aproximativ 4,50 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 28 de lei.
Potrivit unui comunicat al companiei, biletul câștigător a fost jucat online, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.
Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.
Numerele câștigătoare de joi, 12 februarie:
Loto 6/49: 26, 6, 4, 10, 29, 7
Noroc: 2 0 2 4 9 5 5
Joker: 27, 6, 9, 22, 18 + 11
Noroc Plus: 3 0 0 9 4 0
Loto 5/40: 20, 29, 14, 25, 2, 19
Super Noroc: 8 3 0 5 7 0
Acesta este primul câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul cel mare a fost adjudecat în 9 noiembrie 2025, când un jucător a intrat în posesia sumei de 49,149 milioane de lei.
