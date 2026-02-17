Risc de inundaţii, pe râuri din sudul şi sud-estul ţării
Risc de inundaţii, pe râuri din sudul şi sud-estul ţării
Se pot produce creşteri de debite şi niveluri
Hidrologii au emis o avertizare de inundaţii, până miercuri după-amiază, pe râuri din judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Constanţa şi Tulcea.
Potrivit Codului galben, se pot produce creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie.
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a informat, marţi, că, având în vedere precipitaţiile prognozate, cedarea apei din stratul de zăpadă şi propagarea, a instituit Codul galben de marţi, de la ora 16.00, până miercuri, la ora 14.00.
”În acest context sunt vizate râuri din judeţele: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Constanţa şi Tulcea, unde se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie”, au transmis specialiștii INHGA.
Citește și:
- 08:25 - Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
- 08:23 - 47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977
- 08:19 - Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz
- 08:16 - Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News