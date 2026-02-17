Risc ridicat de avalanșă în Bucegi și Făgăraș
Riscul este evaluat la nivel 4 pe o scară de la 1 la 5
Este risc mare de avalanșă atât în Munții Bucegi cât și în Făgăraș.
Riscul este evaluat la nivel 4 pe o scară de la 1 la 5. La peste 1800 de metri s-a depus un strat de zăpadă proaspătă, iar în următorul interval se vor semnala ninsori însemnate cantitativ. În zona crestelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, pe versanți cu orientări diferite, cele mai recente pe versanții nordici și estici.
Stratul de zăpadă superior este instabil, iar cel subiacent neconsolidat pe anumite pante.
Pe unele văi, depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri.
În zona crestelor sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe pantele înclinate există riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, riscul fiind amplificat la supraîncărcări.
