Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie
Un bărbat din Buhuși, județul Bacău, a fost reținut pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat fosta iubită și un prieten cu o armă albă, crezând că cei doi ar avea o relație amoroasă.
Victimele, o femeie de 29 de ani și un bărbat de 34 de ani, au suferit multiple răni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Incidentul s-a petrecut seara, când suspectul și fosta sa parteneră au mers în vizită la prietenul acesteia. La un moment dat, tânărul s-a dus la toaletă, iar la întoarcere s-a năpustit asupra celor doi cu un cuțit.
După atac, agresorul a fugit din apartament, însă bărbatul rănit a cerut ajutor unei patrule de poliție aflate în zonă. Forțele de ordine au reușit să-l prindă și să-l rețină pe agresor, care, potrivit anchetatorilor, credea că fosta sa iubită încă îl iubește și s-ar fi simțit trădat când i-a văzut îmbrățișându-se cu prietenul său.
Și femeia rănită a susținut în fața anchetatorilor că nu s-a apropiat de gazdă și că totul a fost doar în mintea suspectului. Agresorul a fost arestat preventiv, pentru tentativă de omor calificat.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele atacului și riscurile pentru comunitate.
