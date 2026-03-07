Tragedie pe un drum național din Brăila: trei morți în accidente similare la câteva ore distanță
Două accidente rutiere grave au avut loc în aceeași zi pe un drum național din Brăila, soldându-se cu moartea a trei persoane. Evenimentele s-au desfășurat la câteva ore distanță unul de celălalt, iar poliția cercetează circumstanțele fiecărui incident.
Primele date arată că ambele accidente implicau viteze mari și posibil neatenție la volan. În urma impactului, victimele au decedat pe loc sau la scurt timp după ce au fost transportate la spital.
Autoritățile recomandă prudență sporită șoferilor și respectarea limitelor de viteză, în timp ce Poliția Rutieră continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale tragediilor.
Se efectuează verificări pentru a determina dacă factorii precum carosabilul umed, neatenția sau alte condiții au contribuit la producerea accidentelor.
