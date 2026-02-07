Trei rețineri în urma pechezițiilor de vineri de la Primăria Sectorului 5
Trei rețineri în urma pechezițiilor de vineri de la Primăria Sectorului 5
Acestea vor fi prezentate sâmbătă în fața judecătorului cu propunere de arestare preventivă
Trei persoane au fost reținute după audierile ce au urmat pechezițiilor de vineri de la Primăria Sectorului 5. Este vorba de administratorul public, de arhirectul șef și de directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5.
Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, Robert Mihai Bașca, arhitectul-șef al sectorului, și Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale a Sectorului 5, au fost reținuți pentru 24 de ore. Un alt șef din poliția locală este plasat sub control judiciar.
Persoanele reținute vor fi prezentate sâmbătă la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.
Procurorii DNA au descins vineri la Primăria Sectorului 5 într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție din domeniul imobiliar, fiind suspectați administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul-șef.
Citește și:
- 08:25 - Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
- 08:23 - 47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977
- 08:19 - Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz
- 08:16 - Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News