Un bărbat de 73 de ani a murit spulberat de o mașină!

Tragedie în Bistrița-Năsăud

Un accident rutier grav a avut loc, joi dimineață, pe Drumul Național 17, în localitatea Livezile, din județul Bistrița-Năsăud. Un bărbat în vârstă de 73 de ani a murit, după ce a fost lovit în plin de o mașină la volanul căreia se afla un bărbat de 45 de ani.

”Polițiștii Serviciului Rutier Bistrița-Năsăud și cei ai Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului au intervenit ca urmare a producerii unui accident rutier , pe Drumul Național 17, în localitatea Livezile.

Din primele date, un autoturism care se deplasa pe direcția Bistrița-Vatra Dornei și care era condus de un bărbat de 45 de ani, din Susenii Bârgăului, a surprins și accidentat un barbat de 73 de ani, din Livezile, care se deplasa în calitate de pieton”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

Impactul a fost atât de puternic încât bărbatul a murit pe loc, medicii sosiți la fața locului fiind nevoiți să îi constate decesul.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz, polițiștii Serviciului Rutier Bistrița-Năsăud continuă cercetările pentru a stabili cauza și împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud