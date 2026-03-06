Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai

Sursă: realitatea.net

Un grup de 37 de cetățeni români, între care opt copii și persoane cu probleme medicale grave, a rămas blocat în Dubai după agravarea situației de securitate din regiune și anularea mai multor zboruri. Într-o intervenție la Realitatea Plus, câțiva reprezentanți ai grupului au explicat că apelurile lor de a li se acorda sprijin au rămas, până acum, fără rezultat.

Românii sunt cazați la Hotel Byblos din Dubai și spun că situația devine tot mai critică, în condițiile în care transportul aerian este puternic perturbat, iar opțiunile de plecare sunt aproape inexistente.

Printre cei blocați se află copii mici, dar și pacienți cu diabet sau insuficiență renală, care au nevoie de tratament constant. Deocamdată, administrațian hotelului le-a permis să-și prelungească șederea fără a plăti nimic și chiar le oferă o masă pe zi, însă oamenii nu sunt siguri cât se va prelungi acest ajutor.

Într-un apel transmis redacției, reprezentanții grupului afirmă că au contactat atât autoritățile române, cât și instituții europene, însă până acum nu au primit o soluție concretă.

Familiile cer intervenția urgentă a statului român și mediatizarea situației, în speranța că o operațiune de repatriere va fi declanșată cât mai rapid.