Ministrul Investițiilor cere renegocierea contractelor SAFE cu Rheinmetall. România ar putea plăti penalități
Compania Rheinmetall / Profimedia
Mihai Ghigiu cere renegocierea contractelor SAFE cu Rheinmetall, în valoare de miliarde de euro. România ar putea suporta penalități financiare.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, solicită renegocierea contractelor de înzestrare militară încheiate prin programul european SAFE cu gigantul german Rheinmetall. Oficialul consideră că România trebuie să redeschidă discuțiile cu Comisia Europeană, chiar dacă acest demers ar putea atrage penalități financiare.
Declarațiile au fost făcute în contextul controverselor privind contractele de achiziții militare finanțate prin programul SAFE, prin care compania germană Rheinmetall ar urma să beneficieze de contracte în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro.
Mihai Ghigiu a cerut Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Externe să inițieze demersurile necesare pentru renegocierea acordurilor și să solicite Bruxelles-ului o nouă oportunitate de discuție.
Mihai Ghigiu invocă scandalul Skoda și cere o nouă șansă de la Bruxelles
Ministrul Investițiilor a comparat controversa contractelor cu Rheinmetall cu celebrul scandal Skoda din perioada interbelică, unul dintre cele mai cunoscute episoade controversate din istoria achizițiilor militare din România.
Potrivit lui Mihai Ghigiu, autoritățile române ar trebui să prezinte Comisiei Europene argumentele necesare pentru redeschiderea negocierilor și corectarea eventualelor probleme apărute în procesul de atribuire a contractelor.
Oficialul a susținut că România trebuie să își asume eventualele greșeli și să încerce să obțină o nouă șansă pentru modificarea acordurilor.
„Cred că e obligatoriu la Ministerul Apărării, la Ministerul de Externe să avem o astfel de discuție pentru a renegocia aceste contracte, chiar cu riscul unor penalități”, a declarat Mihai Ghigiu.
Ministrul a precizat că o asemenea posibilitate ar trebui analizată în discuțiile cu instituțiile europene, deși subiectul nu a fost abordat în cadrul recentei sale deplasări la Bruxelles.
Ministrul pune sub semnul întrebării achizițiile militare prin SAFE
Un alt argument invocat de Mihai Ghigiu privește relevanța echipamentelor militare care urmează să fie achiziționate prin programul SAFE.
Ministrul și-a exprimat rezervele cu privire la capacitatea acestor dotări de a răspunde provocărilor de securitate din următorii ani, susținând că România riscă să investească în echipamente care răspund mai degrabă conflictelor actuale decât celor viitoare.
„Din punctul meu de vedere, fără să fiu specialist în zona de armament, România, prin aceste contracte, nu se pregătește pentru războiul viitorului. Se pregătește maxim pentru războiul de astăzi, dacă nu chiar pentru războiul de ieri”, a afirmat oficialul.
În opinia sa, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe trebuie să analizeze oportunitatea renegocierii și să stabilească ce modificări ar putea fi solicitate în cadrul acordurilor existente.
Contracte SAFE de miliarde de euro pentru Rheinmetall
Controversa este legată de amploarea achizițiilor militare atribuite companiei germane Rheinmetall prin programul european SAFE.
Printre echipamentele prevăzute în contracte se numără mașini de luptă ale infanteriei Lynx, sisteme de apărare antiaeriană Skynex și Skyranger 35, precum și alte echipamente destinate modernizării Armatei Române.
O parte dintre aceste proiecte presupun și desfășurarea activităților de producție pe teritoriul României, inclusiv la Mediaș și Mangalia.
Programul SAFE reprezintă unul dintre cele mai importante mecanisme europene de finanțare a investițiilor în apărare, iar România beneficiază de finanțare pentru modernizarea capacităților militare și consolidarea industriei naționale de apărare.
Renegocierea contractelor SAFE, o decizie cu posibile consecințe financiare
Mihai Ghigiu consideră că autoritățile române trebuie să își susțină mai ferm interesele în negocierile cu instituțiile europene și să prezinte argumente solide pentru eventualele modificări contractuale.
Ministrul a criticat și modul în care România a purtat anterior negocierile cu Bruxelles-ul, susținând că reprezentanții țării trebuie să vină cu propuneri concrete și documente care să justifice solicitările.
Deocamdată, renegocierea contractelor cu Rheinmetall reprezintă o propunere avansată de ministrul Investițiilor, nu o decizie oficială a Guvernului.
Rămâne de văzut dacă Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe vor iniția discuțiile cu Comisia Europeană și dacă România va încerca modificarea acordurilor, în condițiile în care o asemenea decizie ar putea genera penalități și consecințe asupra relațiilor contractuale cu partenerii implicați.
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