Salariul minim ar putea ajunge la 5.079 de lei în 2027. Ce variante analizează Guvernul și cât cer sindicatele
Salariul minim pe economie
Salariul minim ar putea ajunge la 5.079 de lei în 2027. Sindicatele cer 5.000 de lei, iar Guvernul analizează trei variante de majorare.
Salariul minim pe economie ar putea crește în România începând cu 2027, însă valoarea majorării nu a fost încă stabilită. Sindicatele solicită un salariu minim brut de 5.000 de lei, în timp ce Ministerul Muncii a prezentat trei scenarii de creștere, dintre care unul prevede depășirea acestui prag.
Negocierile dintre Guvern, sindicate și reprezentanții patronatelor continuă, iar o decizie privind noul nivel al salariului minim este așteptată până la sfârșitul lunii noiembrie.
În prezent, salariul minim brut pe economie este de 4.325 de lei, iar angajații încasează aproximativ 2.699 de lei net.
Cât ar putea crește salariul minim în 2027. Cele trei variante analizate
Ministerul Muncii a transmis partenerilor sociali trei scenarii privind majorarea salariului minim brut pentru anul viitor. Calculele au la bază formula legală de actualizare, precum și raportarea la câștigul salarial mediu brut estimat pentru 2027.
Cele trei variante propuse sunt:
4.593 de lei brut – o majorare cu 268 de lei, respectiv 6,2% față de nivelul actual;
4.884 de lei brut – o creștere cu 559 de lei, echivalentă cu 12,9%;
5.079 de lei brut – o majorare cu 754 de lei, respectiv 17,4%.
Cea mai mare dintre variante ar duce salariul minim brut peste pragul de 5.000 de lei, depășind astfel inclusiv solicitarea sindicatelor.
Deocamdată, niciunul dintre cele trei scenarii nu a fost aprobat de Guvern.
Sindicatele cer un salariu minim brut de 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027
Reprezentanții confederațiilor sindicale solicită majorarea salariului minim brut de la 4.325 la 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027.
Propunerea înseamnă o creștere de 675 de lei brut, adică aproximativ 15,6%.
Sindicaliștii susțin că majorarea este necesară pentru recuperarea puterii de cumpărare pierdute de angajați în urma scumpirilor din ultimii ani.
Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, consideră că stabilirea salariului minim trebuie să respecte un mecanism transparent și predictibil, bazat pe indicatori economici și pe consultarea tuturor partenerilor sociali.
Sindicatele solicită, în același timp, și o regândire a fiscalității aplicate veniturilor din muncă, în special în cazul salariilor mici.
Patronatele se opun majorării salariului minim
Propunerea sindicatelor nu este susținută de reprezentanții mediului de afaceri.
Patronatele avertizează că o nouă creștere a salariului minim ar putea pune presiune suplimentară asupra companiilor, în special asupra firmelor mici și mijlocii.
Angajatorii susțin că majorarea costurilor salariale ar putea avea efecte asupra prețurilor, investițiilor și menținerii locurilor de muncă.
În schimb, reprezentanții mediului de afaceri solicită reducerea taxării muncii, astfel încât angajații să poată rămâne cu mai mulți bani în mână fără ca firmele să suporte integral costurile unei majorări salariale.
Când se decide noul salariu minim pe economie
Negocierile privind salariul minim pentru 2027 vor continua în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, la care participă reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor.
Potrivit informațiilor transmise de liderul Blocului Național Sindical după discuțiile de la Palatul Victoria, stabilirea valorii salariului minim este așteptată până la sfârșitul lunii noiembrie.
Calendarul este important și pentru pregătirea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale pentru anul viitor.
Rămâne însă de stabilit și momentul de la care va intra în vigoare eventuala majorare. În discuțiile de până acum au fost luate în calcul atât data de 1 ianuarie 2027, cât și o posibilă aplicare din luna iulie.
Până la adoptarea unei hotărâri de Guvern, salariul minim de 5.000 de lei rămâne o solicitare a sindicatelor, nu o măsură confirmată.
Pentru milioane de angajați, rezultatul negocierilor va fi important, mai ales în contextul creșterii costului vieții și al presiunii asupra bugetelor familiale.
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